अजमेर दरगाह उर्स 2025: झंडे की रस्म के साथ हुई उर्स की औपचारिक शुरूआत, 25 तोपों की दी सलामी
अजमेर दरगाह उर्स के दौरान बुधवार को झंडे की रस्म अदा करने से पहले जुलूस निकाला गया.
Published : December 17, 2025 at 7:58 PM IST
अजमेर: सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स की परचम कुशाई (झंडे की रस्म) की रस्म बुधवार शाम को अदा की गई. बड़े पीर की पहाड़ी से 25 तोपों की सलामी के साथ झंडे की रस्म अदा होने के साथ ही उर्स का ऐलान हो गया.
झंडे की परंपरा को निभाने भीलवाड़ा का गौरी परिवार अजमेर शरीफ पहुंचा था. झंडा चढ़ाने आए फखरुद्दीन गौरी के अनुसार दरगाह के बुलंद दरवाजा पर 1928 में सैयद अब्दुल सत्तार बादशाह ने ये रस्म अदा की थी. इसके बाद 1944 से 1991 तक ये परंपरा उनके दादा मोहम्मद गौरी ने निभाई. अब उन्हें झंडा फहराने का मौका मिला है. 17 दिसंबर को दरगाह गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस निकाला गया, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी देखी गई. बुलन्द दरवाजे पर ये झंडा मौरूसी अमला और दरगाह शरीफ के प्रतिनिधि मंडल के सामने मोहम्मद फखरूद्दीन गौरी ने पेश किया.
वहीं दूसरी तरफ अजमेर दरगाह अंजुमन सैय्यद जादगान खुद्दामें ख्वाजा की तरफ से उर्स की तैयारियों को भी पूरा कर लिया गया है. अंजुमन के उर्स कन्वीनर सैय्यद हसन हाशमी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल ख्वाजा साहब का उर्स शुरू होने से पूर्व झण्डे कि रस्म बुलंद दरवाजा पर अदा की जाती है. जिसमें दरगाह गेस्ट हाउस से बैंड-बाजों और सूफियाना कव्वाली के साथ झण्डे का जुलूस निकाला गया. इस रस्म के बाद अजमेर उर्स शुरू होने का ऐलान भी किया गया. उर्स को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस महकमा और दरगाह कमेटी उर्स व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट है. दरगाह के गद्दीनशीन पीर सैय्यद फखर काजमी चिश्ती के अनुसार उर्स 20 दिसम्बर से शुरू होगा जिसमें दरगाह की खिदमत (रोजमर्रा की सेवा) का वक्त भी बदल गया.