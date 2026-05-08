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अजमेर दरगाह विवाद : 12 में से 9 अर्जियां खारिज, दरगाह दीवान और दोनों अंजुमन कमेटी बनी प्रतिवादी

अजमेर: राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट संख्या एक में पक्षकार बनने के लिए लगाई गई सभी 12 अर्जियों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक को वादी और दरगाह से जुड़ी दोनों अंजुमन कमेटी और दरगाह दीवान को प्रतिवादी बनाया है. जबकि शेष पक्षकार बनने के लिए लगाई अर्जियों को खारिज कर प्रति अर्जी 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट का समय खराब करने वाले शेष 9 अर्जियों को खारिज कर उनसे 2 लाख 70 हजार रुपए वसूल कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाने के कोर्ट ने आदेश दिए.

परिवादी पक्ष के वकील विजय शर्मा ने बताया कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में पक्षकार बनने के लिए लगाई गई 1/10 की अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुना दिया है. कोर्ट ने महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार की अर्जी को वादी के तौर पर स्वीकार कर लिया है. जबकि दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन और अजमेर दरगाह में दोनों अंजुमन कमेटी की ओर से लगाई गई अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है.

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वहीं, शेष जो 9 अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाकर कोर्ट का समय खराब करने के मामले में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए प्रति अर्जी 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने माना कि शेष 9 अर्जियों के साथ मामले से संबंधित जुड़ाव और तथ्य अर्जी लगाने वाले प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं. ऐसे में पक्षकार बनने के लिए अर्जी लगाने वाले 9 जनों पर कोर्ट ने कुल 2 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. यह जमाने की रकम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवानी होगी. वकील शर्मा ने बताया कि परिवादी हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता 1/10 की अर्जियों पर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है. लिहाजा, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करने की बात कह रहे हैं.