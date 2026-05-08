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अजमेर दरगाह विवाद : 12 में से 9 अर्जियां खारिज, दरगाह दीवान और दोनों अंजुमन कमेटी बनी प्रतिवादी

दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला. 12 में से 9 अर्जियां खारिज. दरगाह दीवान, दोनों अंजुमन कमेटी बनी प्रतिवादी. कोर्ट ने लगाया जुर्माना...

Ajmer District Court
अजमेर जिला न्यायालय (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 4:10 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट संख्या एक में पक्षकार बनने के लिए लगाई गई सभी 12 अर्जियों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक को वादी और दरगाह से जुड़ी दोनों अंजुमन कमेटी और दरगाह दीवान को प्रतिवादी बनाया है. जबकि शेष पक्षकार बनने के लिए लगाई अर्जियों को खारिज कर प्रति अर्जी 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट का समय खराब करने वाले शेष 9 अर्जियों को खारिज कर उनसे 2 लाख 70 हजार रुपए वसूल कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाने के कोर्ट ने आदेश दिए.

परिवादी पक्ष के वकील विजय शर्मा ने बताया कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में पक्षकार बनने के लिए लगाई गई 1/10 की अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुना दिया है. कोर्ट ने महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार की अर्जी को वादी के तौर पर स्वीकार कर लिया है. जबकि दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन और अजमेर दरगाह में दोनों अंजुमन कमेटी की ओर से लगाई गई अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है.

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वहीं, शेष जो 9 अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाकर कोर्ट का समय खराब करने के मामले में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए प्रति अर्जी 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने माना कि शेष 9 अर्जियों के साथ मामले से संबंधित जुड़ाव और तथ्य अर्जी लगाने वाले प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं. ऐसे में पक्षकार बनने के लिए अर्जी लगाने वाले 9 जनों पर कोर्ट ने कुल 2 लाख 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. यह जमाने की रकम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवानी होगी. वकील शर्मा ने बताया कि परिवादी हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता 1/10 की अर्जियों पर कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है. लिहाजा, कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील करने की बात कह रहे हैं.

पढ़ें : अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला: 12 अर्जियों पर हुई सुनवाई, 6 मई को पक्षकारों पर आ सकता है फैसला

कोर्ट के निर्णय का सम्मान : महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने कहा कि पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में कुल 12 जनों की अर्जियां लगी थी. कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि 9 जनों ने बिना किसी तथ्य के पक्षकार बनने के लिए अर्जी लगाकर कोर्ट का समय खराब किया है. परमार ने कहा कि मैं कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं. उन्होंने कहा कि अजमेर में वह दरगाह नहीं है, वह भगवान शिव का मंदिर है. दरगाह में जो अभी दिख रहा है जल्द ही वहां शिव मंदिर दिखेगा. महाराणा प्रताप सेना निरंतर कानूनी लड़ाई करने के लिए खड़ी मिलेगी.

दरगाह दीवान और दोनों अंजुमन कमेटी प्रतिवादी : दरगाह दीवान की ओर से वकील गुलाम नजमी फारुखी ने बताया कि संकट मोचन महादेव मंदिर बनाम अजमेर दरगाह मामले में कोर्ट ने पक्षकार बनने के लिए लगाई गई अर्जी पर अहम फैसला सुनाया है. इसमें दरगाह से जुड़े स्टेकहोल्डर्स मसलन दरगाह में खादिम की दोनों संस्था अंजुमन कमेटी, ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज और अजमेर दरगाह में दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन को पक्षकार बनाया गया है. कोर्ट ने 12 में से तीन प्रार्थना पत्र को ही स्वीकार किया है. अब प्रकरण में कुल 6 प्रतिवादी रह गए हैं जो अपनी ओर से कोर्ट में पक्ष रखेंगे, जबकि प्रकरण में दो वादी हैं.

पढ़ें : दरगाह वाद प्रकरण: मंदिर के दावे की जगह को सीज करने और सीसीटीवी लगाने की मांग, अर्जी पर सुनवाई 17 को

मामले में अब यह प्रतिवादी : भारतीय पुरातत्व विभाग, दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, दरगाह दीवान, दोनों अंजुमन कमेटी हैं. वहीं, महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार को वादी बनाया गया है. इस मामले में परिवादी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता है.

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