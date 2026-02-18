ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला : सुप्रीम कोर्ट में लगी सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका को लिया वापस

दरगाह वाद प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में लगी सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका को याचिकाकर्त्ता ने लिया वापस. जानिए कोर्ट की अहम टिप्पणी...

Ajmer Dargah Controversy
अजमेर दरगाह विवाद (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 6:52 PM IST

अजमेर: राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के केस पर रोक लगाने वाली हस्ताक्षर याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली. सुप्रीप कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे केस में पक्षकार नहीं हैं. ऐसे में आपकी याचिका मेंटनेबल नहीं है. दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में परिवादी विष्णु गुप्ता हैं. गुप्ता ने बताया कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील वरुण कुमार सिन्हा ने पैरवी की है.

वकील सिन्हा ने बताया कि कर्नाटक में रहने वाले इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में अजमेर दरगाह में शिव होने के दावे के केस पर रोक लगाने के लिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई थी. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई थी. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि आप इस मामले में पक्षकार नहीं हैं. ऐसे में आपकी याचिका मेंटेनेबल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी कहा कि मामले में आपको पक्षकार भी नहीं बनाया जा सकता. इसलिए इंटरवेंशन एप्लीकेशन को वापस ले लिया जाए या फिर कोर्ट इसे खारिज कर दे.

पढे़ं : अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर एक याचिका और लगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कही बड़ी बात

कोर्ट में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता इमरान ने इंटीग्रेशन एप्लीकेशन को वापस ले लिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि यह केस वर्शिप एक्ट में नहीं आता है. इसलिए जिला अदालत में सुनवाई जारी रहेगी. अजमेर सिविल कोर्ट पश्चिम की कोर्ट संख्या एक में हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से वर्ष 2024 में याचिका दायर की गई थी. गुप्ता का दावा था कि अजमेर दरगाह से पहले वहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, जिसको तोड़कर वहां दरगाह बनाई गई. दरगाह में शिव मंदिर अब भी मौजूद है.

पढ़ें : संवैधानिक पदों पर बैठे नेता-अधिकारियों के अजमेर दरगाह में चादर पेश करने पर आपत्ति, सुनवाई में नहीं आए पक्षकार

परिवादी विष्णु गुप्ता ने साक्ष्य के तौर पर हरविलास शारदा की पुस्तक भी कोर्ट में पेश की थी. याचिका में भारतीय पुरातत्व विभाग, अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया था. हालांकि, मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों ने पक्षकार बनने के लिए नियम 1/10 में प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई होनी है. केस में परिवाद हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, यह सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आ सके, इसलिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

