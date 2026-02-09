अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला: वकील बोले- परिसर से मिटाए जा रहे सबूत, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट वकील एपी सिंह ने अजमेर दरगाह में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है.
Published : February 9, 2026 at 4:36 PM IST
अजमेर: दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर नया विवाद सामने आया है. महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट प्रथम में याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह मूल रूप से एक प्राचीन शिव मंदिर है. याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि चौहान वंश के शासकों के समय से यहां शिव मंदिर में पूजा-अर्चना होती थी. याचिका के साथ राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे और अन्य दस्तावेज पेश किए गए हैं.
सबूत नष्ट होने का आरोप: एपी सिंह ने अजमेर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि दरगाह परिसर में हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे कमल, स्वास्तिक, नंदी आदि को पत्थरों पर अंकित चिह्नों को चुपचाप नष्ट किया जा रहा है. उनका आरोप है कि यह काम इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की जांच में कोई साक्ष्य न मिले. उन्होंने आरोप लगाया कि दरगाह कमेटी के लोगों को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है, जिससे यह साजिश छिपी रहे.
सबूतों की सुरक्षा की मांग: वकील एपी सिंह ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, काशी और संभल में ASI ने जांच कर सबूत जुटाए और सफलता मिली. उन्होंने कहा कि मुगल और आक्रांताओं ने हिंदू स्थलों को तोड़ा और धर्मांतरण करवाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। यथावत स्थिति बनी रहे ताकि ASI को पूरे तथ्य मिल सकें. एपी सिंह ने बताया कि यह मामला पहले राष्ट्रपति, राजस्थान मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और ASI तक पहुंच चुका है. वर्तमान में वकीलों की हड़ताल के कारण कोर्ट में सुनवाई प्रभावित है, इसलिए तत्काल कलेक्टर और एसपी से सबूतों की सुरक्षा की मांग की गई है.
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक आस्था का नहीं, बल्कि इतिहास और हेरिटेज का मामला है. उन्होंने बताया कि याचिका दायर करने के बाद उन्हें धमकियां मिली हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नही पड़ता. शासन और प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है. वकील एपी सिंह ने कहा की दरगाह में साक्ष्य मिटाने का ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और विश्वास के अलावा इतिहास और हेरिटेज को भी मिटाने का काम हो रहा है. जनवरी 2026 में कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी और संबंधित पक्षों (राजस्थान सरकार, ASI, दरगाह कमेटी आदि) को नोटिस जारी किए थे. अगली सुनवाई फरवरी में होनी है.
