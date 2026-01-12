अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर एक याचिका और लगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कही बड़ी बात
अजमेर दरगाह-शिव मंदिर विवाद में महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा- देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी चादर और फादर से चलेगा.
Published : January 12, 2026 at 6:24 PM IST
अजमेर: हिंदू सेना के बाद अब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने भी अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है. उनका यह भी दावा है कि दरगाह में सर्वे कराने की मांग को लेकर एक याचिका भी उनकी ओर से अजमेर कोर्ट में लगाई गई है. सोमवार को मीडिया से बातचीत में परमार ने कहा कि देश हमसे चलेगा, ना कि किसी चादर और फादर से देश चलेगा. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में दरगाह में मौजूद शिव मंदिर पर पुष्कर और प्रयागराज का जल भी चढ़ेगा.
महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने पुष्कर तीर्थ दर्शन करने के बाद अजमेर में प्रेस वार्ता की. परमार ने कहा कि अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर है और इसकी लड़ाई वह वर्ष 2022 से लड़ रहे हैं. राष्ट्रपति को इस संदर्भ में याचिका लगाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई को कोर्ट के जरिए लड़ा जाएगा. परमार ने बताया कि उनके साथ आए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह ने अजमेर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी. कोर्ट से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है.
बातचीत में परमार ने कहा कि गहलोत सरकार के समय 7800 किलोमीटर यात्रा की थी. इस दौरान 3 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे. इनमें 2 लाख 67 लाख लोगों ने माना था कि दरगाह में शिव मंदिर है. गहलोत सरकार से दरगाह में शिव मंदिर का सर्वे करवाने की मांग भी की गई थी. साथ ही कहा गया था कि खुदाई में शिव निकले तो हमारे और शव निकला तो तुम रख लेना. हमें पूरा विश्वास है कि वहां शिव मंदिर है. महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने बताया कि याचिका के साथ कोर्ट में पुराने समय की तस्वीर और शिवलिंग की तस्वीर भी पेश की जा रही है. उन्होंने कहा कि चादर और फादर में देश विश्वास नहीं रखता है. देश संविधान से चलता है.
याचिका में इनको बनाएंगे पक्षकार : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से राष्ट्रपति को याचिका लगाई गई थी. याचिका को राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया है. इस आधार पर अजमेर कोर्ट में भी याचिका लगाई जाएगी. याचिका में केंद्रीय पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार और केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अलावा पर्यटन मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाएगा.