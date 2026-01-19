अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा : सर्वे कराने की दायर याचिका कोर्ट ने की स्वीकृत

ETV Bharat / state

दरगाह विवाद मामले में महाराणा प्रताप सेना की ओर से दायर याचिका कोर्ट ने की स्वीकृत. वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने कही बड़ी बात...

January 19, 2026

अजमेर: राजस्थान के अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा करने वाली महाराणा प्रताप सेना की ओर से अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट संख्या एक में दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकृत कर लिया है. महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्द्धन सिंह परमार की ओर से यह याचिका दायर की गई है. याचिका में राजस्थान सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग को पक्षकार बनाया गया है. कोर्ट की ओर से पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को रखी गई. इस याचिका की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में वकील एपी सिंह कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार की ओर से याचिका पूरे दस्तावेजों के साथ अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट संख्या एक में पेश की गई थी, जिस पर कोर्ट ने लंच के बाद सुनवाई कर याचिका को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप सेना देशभर में इतिहास संरक्षण, इतिहास की सुरक्षा आदि के लिए आवाज उठाती आई है.

दरगाह विवाद, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Ajmer)

भारत के इतिहास को दबाया-कुचला गया है. उन सभी स्मारकों, मंदिरों की रक्षा और संरक्षण के लिए महाराणा प्रताप सेना काम कर रही है. सिंह ने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजयमेरु जिसका नाम बदलकर अजमेर किया गया. जहां अजमेर दरगाह है, वहां पहले प्राचीन शिव मंदिर था, जहां चौहान वंश के शासक पूजा-अर्चना किया करते थे.

उन्होंने बताया कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. यह करोड़ों सनातनियों की भावना की बात है. वकील एपी सिंह ने बताया कि सनातन हिंदू धर्म को मानने वालों के आराध्य शिव मंदिर का संरक्षण करने की कोर्ट से पूरी आशा करते हैं, ताकि निकट भविष्य में सनातनी लोग प्रयागराज और पुष्कर राज के जल से महादेव का जलाभिषेक कर सकें. कोर्ट से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है.

पढ़ें : अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर एक याचिका और लगी, सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने कही बड़ी बात

21 फरवरी को होगी अगली सुनवाई : वकील एपी सिंह बताते हैं कि रेवेन्यू विभाग के पुराने नक्शे में साफ तौर पर मंदिर को दर्शाया गया है. शिवलिंग का प्राचीन फोटो भी है. पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहां पूजा-अर्चना करते आए हैं. इसके अलावा वह ब्राह्मण परिवार भी हैं, जिनके पूर्वज मंदिर में पूजा-अर्चना किया करते थे. दरगाह से पहले शिव मंदिर में पूजा-अर्चना हुआ करती थी, इसके तमाम साक्ष्य हैं. वर्ष 2022 में देश के राष्ट्रपति के समक्ष याचिका पेश की गई थी. उस दौरान याचिकाकर्ता राज्यवर्धन सिंह परमार ने 7800 किलो मीटर पैदल यात्रा कर सवा दो लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाकर याचिका राष्ट्रपति को दी थी. वह याचिका राजस्थान सरकार तक पहुंची है. कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी.

खुदाई में शव निकला तो मैं भी अपना शव देने को तैयार हूं : याचिकाकर्ता महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने बताया कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में माना है. उन्होंने बताया कि एपी सिंह और उनकी लीगल टीम की मेहनत है कि कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया. परमार ने कहा कि आज की तारीख सुनहरे अक्षरो में लिखी जाएगी. संस्था के कार्यकर्ताओं का हौंसला याचिका मंजूर होने से बढ़ेगा.

पढ़ें : दरगाह वाद प्रकरण: मंदिर के दावे की जगह को सीज करने और सीसीटीवी लगाने की मांग, अर्जी पर सुनवाई 17 को

जनजागरण यात्रा 19 जनवरी 2022 को हल्दीघाटी से शुरू की थी. पहले महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई, इसके बाद महाराणा प्रताप सेना की ओर से दायर याचिका में अजमेर कोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका स्वीकार भी हो गई. दरगाह से पहले शिव मंदिर होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. जिस व्यक्ति के नाम पर दरगाह है, ऐसा कोई व्यक्ति भारत मे नहीं जन्मा था. परमार ने कहा कि आज नहीं तो कल, वहां खुदाई हुई तो शिव निकलेगा और अगर शव निकला तो मैं भी अपना शव देने के लिए तैयार हूं.

अजमेर कोर्ट में यह दूसरी याचिका स्वीकृत : महाराणा प्रताप सेना की ओर से दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका पहली नहीं है. इससे पहले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता वर्ष 2024 में याचिका अजमेर की सिविल कोर्ट संख्या प्रथम में दायर कर चुके हैं. पहली याचिका में भारतीय पुरातत्व विभाग, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग और दरगाह कमेटी को पक्षकार बनाया गया था. मामले में 7/11 की अर्जी पर सुनवाई होनी है.

