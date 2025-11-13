ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में दिल्ली ब्लास्ट के घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों के लिए शांति और घायलों के स्वास्थ की दुआ मांगी गई.

अजमेर दरगाह
अजमेर दरगाह (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 13, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read
अजमेर : दिल्ली में लाल किला के पास कार बम ब्लास्ट की वजह से देश भर में गुस्सा और गम देखा जा रहा है. अजमेर शरीफ दरगाह पर दिल्ली बम धमाके में जख्मी हुए लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने और मारे गए लोगों के परिवार को सब्र मिलने के लिए दुआ हुई. विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के आस्ताना पर खुद्दामें ख्वाजा और जायरीन ने दिल्ली ब्लास्ट पर दुख जाहिर किया और भारत देश को दहशतगर्दी से बचाए रखने की दुआ मांगी गई.

दरगाह के खादिम सैय्यद कुतबुद्दीन सखी ने बताया कि भारत देश की सलामती और दिल्ली धमाके में मारे गए लोगो के परिवार को सब्र के साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी गई है. दरगाह के आहता नूर परिसर में ये दुआ का आयोजन हुआ, जिसमें खुद्दामें ख्वाजा और जायरीन ने शिरकत की. मुल्क हिंदुस्तान को बेद निगाहों और आतंकवाद से बचाए रखने और अमन शांति बरकरार रहने की दुआ की गई. इस मौके पर दरगाह में दुआ में उठे हाथों ने दहशतगर्दी के खात्मे और देश की सलामती की ख्वाजा गरीब नवाज से अरदास भी की गई.

इसे भी पढ़ें. दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, बेद खबाद और अजमेर दरगाह में बढ़ाई सुरक्षा

10 नवंबर को हुआ ब्लास्ट : सोमवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं. घटना के बाद राजस्थान में भी अलर्ट है. अजमेर के पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर, बेद खबाद और अजमेर दरगाह में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है.

DELHI BOMB BLAST
RED FORT BLAST
दिल्ली बम ब्लास्ट
AJMER SHARIF DARGAH
DELHI RED FORT BLAST

