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हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने थामा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन

अजमेर : ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा कर देशभर में सुर्खियों में आए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया है. विष्णु गुप्ता अपने कई प्रमुख कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) में शामिल हो गए हैं.

​नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के ‘डिप्टी स्पीकर हॉल’ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह सदस्यता ग्रहण समारोह संपन्न हुआ. शिवसेना (शिंदे गुट) के एनडीए गठबंधन चीफ कोऑर्डिनेटर डॉ. अभिषेक वर्मा और पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी की मौजूदगी में विष्णु गुप्ता को शिवसेना का पारंपरिक भगवा पटका पहनाकर पार्टी में प्रवेश कराया गया.

​पार्टी की सदस्यता लेने के बाद विष्णु गुप्ता ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के प्रखर विचारों और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राष्ट्रवादी नेतृत्व से प्रेरित होकर उन्होंने यह फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक साधन नहीं, बल्कि उनकी आस्था और जीवन-मंत्र है. शिवसेना हमेशा से हिंदू हितों और संस्कृति के संरक्षण के लिए मुखर रही है. उन्होंने आगे कहा कि डॉ. अभिषेक वर्मा और संदीप चौधरी के साथ मिलकर वे सनातन संस्कृति की रक्षा और एनडीए गठबंधन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने का काम करेंगे. गुप्ता ने कहा कि पार्टी हमेशा से ही हिन्दू विचारधारा को पोषित करती आई है. उन्होंने बताया कि शिवसेना के बैनर तले हमारी यह यात्रा राष्ट्रहित में और अधिक सशक्त होगी.

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​दरगाह में मंदिर के दावे से चर्चा में आए थे विष्णु गुप्ता : विष्णु गुप्ता तब देशव्यापी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अजमेर के सिविल कोर्ट (पश्चिम) में एक वाद दायर किया था. इस याचिका में उन्होंने अजमेर दरगाह परिसर में प्राचीन संकटमोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए पूजा-अर्चना के अधिकार और सर्वेक्षण की मांग उठाई थी. यह मामला वर्तमान में अदालत में विचाराधीन है.