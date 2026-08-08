अजमेर में 'साइबर एरिया डोमिनेशन' एक्शन: 42 टीमों ने दबोचे 24 आरोपी, कमीशन के लालच में देते थे बैंक खाता
अजमेर पुलिस ने 'साइबर एरिया डोमिनेशन' अभियान के तहत 42 टीमों के साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 8, 2026 at 7:38 PM IST
अजमेर: जिला पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध अलग-अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस की 42 टीमों ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के तहत 9 प्रकरण अलग-अलग स्थान में दर्ज किए गए हैं. गिरफ्तार आरोपी साइबर ठगों को परसेंटेज के आधार पर खाता इस्तेमाल करने देते थे. खास बात यह है कि सभी आरोपियों को यह मालूम था कि उनके खाते का दुरुपयोग साइबर ठगी की रकम हड़पने के लिए होगा. लिहाजा 5 फीसदी रकम के लालच में यह सभी साइबर अपराधियों से जुड़े हुए थे.
24 आरोपियों को गिरफ्तार किया: अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि अजमेर जिले में साइबर एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया. इसके तहत सभी म्यूल अकाउंट को मार्किंग करके जिले के अलग-अलग स्थानों की कुल 42 टीमों ने कार्रवाई करते हुए 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. यह सभी आरोपी अलग-अलग थाना क्षेत्र के निवासी हैं. साथ ही 9 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं.
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5 फीसदी कमीशन लेते थे: एसपी अग्रवाला ने बताया कि आरोपियों से एटीएम कार्ड, चेक बुक एवं बैंक पासबुक बरामद किए गए है. यह सभी आरोपी साइबर अपराधियों से जुड़े हुए थे और साइबर ठगी की रकम को बैंक खाते में डलवाने की एवज में ठगी की रकम का 5 फीसदी कमीशन लेते थे. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि सभी आरोपियों ने यह जानते हुए की साइबर ठगी करके पीड़ितों की रकम उनके खातों में डाली जाएगी. उन्होंने बताया कि जिन लोगों को आरोपियों ने अपना बैंक खाता लालच में मुहैया करवाया है, उनको भी चिन्हित करके गिरफ्तार किया जाएगा.
आरोपियों में विद्यार्थी और श्रमिक भी: एसपी अग्रवाला ने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपियों में से कुछ साइबर अपराधियों के साथ ही भी हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस को साइबर अपराध की शिकायतें मिली थी, वह करीब 10 लाख रुपए तक की है, जबकि इन आरोपियों के खाते साइबर अपराधियों ने करोड़ों रुपए की ठगी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ विद्यार्थी और श्रमिक है.
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