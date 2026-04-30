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Cyber Fraud : 5 रुपये के पुराने नोट के बदले 48 लाख देने का झांसा, शिक्षिका से लाखों रुपये हड़पे...

अजमेर साइबर थाने में उपाधीक्षक शमशेर खान ने बताया कि प्राइवेट स्कूल की एक शिक्षिका शास्त्रीनगर निवासी मृदुला शर्मा ने थाने में शिकायत दी है कि फेसबुक पर उसने विज्ञापन देखा था, जिसमें 5 रुपये के पुराने नोट जिस पर ट्रैक्टर अंकित है, उस नोट की एवज में 48 लाख रुपये देने का विज्ञापन में झांसा दिया गया था.

अजमेर: राजस्थान के अजमेर में एक महिला टीचर को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बनाया है. 5 रुपये के पुराने नोट जिस पर ट्रैक्टर बना है, उस नोट के बदले 48 लाख रुपये देने का झांसा देकर अपने जाल में शिक्षिका को फंसाकर उससे 3 लाख 66 हजार रुपये अन्य खर्चों के नाम पर ठग लिए. शिक्षिका ने अजमेर साइबर थाने में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

शिक्षिका ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि विज्ञापन के साथ दिए गए मोबाइल नंबर पर शिक्षिका ने मैसेज भेज कर संपर्क किया तो अज्ञात ठग ने पहले भरोसा जमाने के लिए नोट का फोटो मांगा. साथ ही 520 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क मांगा. इसके बाद अज्ञात ठगों ने वाहन शुल्क, जीएसटी और खाने-पीने के खर्चे के नाम पर 3 लाख 66 हजार रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए. उन्होंने बताया कि महिला शिक्षक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर ना करें भरोसा : उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से लोगों को बचना चाहिए. पहले पूरी तरह से जानकारी जुटाएं और सही होने पर ही ट्रांजैक्शन करें. घटना यदि किसी के साथ होती है तो 1930 पर तत्काल सूचित करें. उपाधीक्षक शमशेर ने कहा कि सरकार की ओर से साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं. तकनीकी रूप से स्टाफ को भी प्रशिक्षित किया गया है. वहीं, लोगों को भी जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.