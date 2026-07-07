ETV Bharat / state

Ajmer Crime : गला रेत कर की थी प्रेमिका की हत्या, पति-पत्नी को आजीवन कारावास

अजमेर: पति ने पत्नी के साथ मिलकर बेरहमी से प्रेमिका की हत्या की थी. मामला किशनगंज थाना क्षेत्र के ईदगाह क्षेत्र में 24 मई 2017 का है. इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक हरदेव सिंह रावत ने बताया कि किशनगंज स्थित बालाजी मंदिर के समीप रहने वाले रामकिशन उदय ने किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था.

उसका आरोप था कि चौरसियावास रोड पर उसका एक मकान है. वह ईदगाह क्षेत्र में सीमेंट के खंभे बनाने का काम करता है. मेरे एक परिचित ने एक युवक और युवती को 19 मई 2017 को मेरे मकान में कमरा दिलवाया था. उनके साथ तीन माह का बच्चा भी था. 24 मई 2017 को मैं पानी की तराई देने के लिए मकान पर गया था, जहां कमरे में ताला लगा हुआ था और अंदर से तेज बदबू आ रही थी. ताला तोड़कर मकान के भीतर देखा तो एक युवती की खून से सनी लाश पड़ी थी. पुलिस ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए. मामले की सूचना उसने किशनगंज थाने में दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मृतका का पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

इंदौर से दंपती को किया था गिरफ्तार : पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकालवाई. पड़ताल के बाद युवती की हत्या करके फरार हुए पति-पत्नी को इंदौर से दस्तयाब करके लाया गया. आरोपी राजन केसरी और शालू केसरी हैं. दोनों प्रयागराज के सिरसा थाना क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस जांच में सामने आया कि राजन और शालू पति-पत्नी थे, जबकि दोनों ने मिलकर जिस युवती का कत्ल किया था, वह राजन की प्रेमिका ज्योति थी. पड़ताल में सामने आया कि शालू और राजन ज्योति को रास्ते से हटाने के लिए ही अजमेर लाए थे. मकान किराए पर लेने से पहले तीनों नला बाजार स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे.