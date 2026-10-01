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Ajmer Crime : IAS टीकमचंद बोहरा के साथ धोखाधड़ी, कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज

आईएएस बोहरा अजमेर में राजस्थान राजस्व मंडल में सदस्य के पद पर कार्यरत हैं.

Ajmer Police
सदर कोतवाली पुलिस थाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 5:43 PM IST

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अजमेर: आईएएस टीकमचंद बोहरा के साथ कार डिलीवरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. टीकमचंद बोहरा अपने साथ धोखाधड़ी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

एएसआई हरिनारायण ने बताया कि राजस्थान राजस्व मंडल में आईएएस टीकमचंद बोहरा सदस्य हैं और सिरसी रोड स्थित ऑफिसर्स कैंपस के निवासी हैं. उन्होंने विक्रम ओझा, सुनील प्रजापत और आशीष बाहेती के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है. आईएएस बोहरा का आरोप है कि एक कंपनी की हाइब्रिड कार दिलवाने के लिए आरोपियों ने उनसे 3 लाख रुपए पेशगी ले ली.

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आरोपियों ने उन्हें जल्द ही कार उपलब्ध करवाने का वादा किया था. कई दिनों तक जब आरोपियों ने उनसे संपर्क नहीं किया, तब आईएएस बोहरा ने आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास किया. उनका आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें कार उपलब्ध नहीं करवाई. आरोपी लगातार उन्हें झांसा देते रहे. एएसआई हरिनारायण ने बताया कि आरोपियों की लगातार टालमटोल से आईएएस टीकमचंद बोहरा समझ गए कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है.

उन्होंने कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है. इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि मामले में सीआई रामेश्वरी देवी जांच कर रही हैं. एएसआई हरिनारायण ने बताया कि अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस आरोपियों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है.

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पुलिस की एक टीम जोधपुर भी गई है, जहां आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है. उन्होंने बताया कि आरोपियों के गिरफ्त में आने के बाद ही मामले में उनकी मंशा भी उजागर होगी.

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