Ajmer Crime : 12वीं कक्षा की छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने प्राचार्य की पिटाई कर किया पुलिस के हवाले
पुष्कर के सरकारी स्कूल में प्राचार्य पर गलत हरकत करने का आरोप. भड़के लोगों ने जमकर पीटा. जानिए पूरा मामला...
Published : August 17, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:25 PM IST
अजमेर: पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पर स्कूल की एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. छात्रा का आरोप है कि प्राचार्य कक्षा नवीं से उसके साथ अश्लील हरकतें करता आ रहा था. परेशान होकर उसने प्राचार्य के खिलाफ आवाज उठाई है.
इस घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने प्राचार्य के साथ मारपीट की. घटना की सूचना मिलते ही पुष्कर थाना पुलिस विद्यालय पहुंची और ग्रामीणों के गुस्से से बचकर प्राचार्य को लोगों से बताकर पुष्कर थाने ले गई. पुलिस मामले में जांच कर रही है.
कड़ेल निवासी पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मझेवला ने बताया कि मुझे यह सूचना मिली थी कि विद्यालय में एक बच्ची के साथ प्राचार्य ने गलत हरकत की है. छात्रा से जब पूछा गया तो उसने बताया कि 14 अगस्त को छात्रा के साथ प्राचार्य ने गलत हरकत की है. छात्रा ने बताया कि 14 अगस्त से आज तक प्राचार्य उसे मनाने का प्रयास कर रहा है और उसने मुंह बंद रखने के लिए 3 लाख रुपए का ऑफर भी दिया है.
विद्यालय के एक शिक्षक ने भी बताया कि 1 वर्ष पहले उसने उनके साथ की इस तरह की अश्लील हरकत की थी. उतरन भी माफी मांग कर प्राचार्य ने समझौता किया था. स्टाफ ने भी पूरा मामला दबा दिया. स्टाफ यदि पहले ही प्राचार्य के आचरण के बारे में बता देते तो उसे यहां स्कूल में टिकने ही नहीं देते. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, सीओ, जिला शिक्षा अधिकारी और अन्य प्रबुद्धजनों को मामले की जानकारी दी और प्राचार्य को निलंबित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्राचार्य को किसी भी स्कूल में नहीं लगाना चाहिए. यह किसी भी स्कूल में जाएगा वहां भी इस तरह की हरकत करेगा. ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ताउम्र जेल होनी चाहिए और छात्रा को न्याय मिलना चाहिए.
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शिकायत मिल गई है : सीओ ग्रामीण शमशेर ने बताया कि गांव से सूचना मिली थी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने एक छात्रा के साथ गलत हरकत की है. इस घटना को लेकर काफी संख्या में ग्रामीण विद्यालय के बाहर जमा हो गए थे. उन्होंने बताया कि बालिका कि उम्र 18 वर्ष से अधिक है. उन्होंने बताया कि वैधानिक कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है और नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है.
कक्षा 9वीं से अश्लील हरकत करता आ रहा है प्राचार्य : विद्यालय में स्काउट प्रभारी ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने 12वीं की छात्रा से अश्लील हरकत की है. छात्रा को कक्षा 9वीं से प्राचार्य अश्लील हरकत करके परेशान कर रहा था. छात्रा का सब्र सोमवार को टूट गया और उसने प्राचार्य के खिलाफ आवाज उठाई है. मेरा मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि शिक्षा विभाग से ऐसे लोगों को बर्खास्त करें. छात्रा को न्याय मिलना चाहिए.