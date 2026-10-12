ETV Bharat / state

अजमेर में कुएं में गिरी पत्नी को बचाने के लिए पति ने लगाई छलांग, दोनों की डूबने से मौत

पीसांगन थाना, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer file photo )

अजमेर: जिले के पीसांगन क्षेत्र में कुएं में डूबने से पति-पत्नी की मौत हो गई. दोनों के शवों को गहरे कुएं से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया. घटना पीसांगन क्षेत्र के शिवपुरा गांव की है, जहां रविवार रात यह हादसा हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. फिलहाल दोनों शवों को पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कैसे हुआ हादसा?: पीसांगन थाना प्रभारी पारुल यादव ने बताया कि रविवार देर शाम शिवपुरा निवासी हीरा देवी और उनके पति नौरत सिंह अपने खेत पर काम कर रहे थे. इसी दौरान हीरा देवी खेत में स्थित कुएं पर पानी लेने गईं.कुएं की मुंडेर कच्ची होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वे सीधे गहरे कुएं में जा गिरीं. कुछ दूरी पर खड़े पति नौरत सिंह ने जब कुएं में गिरने की आवाज सुनी तो वे दौड़कर वहां पहुंचे और पत्नी को बचाने के लिए बिना सोचे-समझे कुएं में छलांग लगा दी. गहरा पानी होने के कारण दोनों की डूबने से मौत हो गई.