अजमेर में कुएं में गिरी पत्नी को बचाने के लिए पति ने लगाई छलांग, दोनों की डूबने से मौत
सांगन थाना प्रभारी पारुल यादव ने बताया कि दोनों के शव पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखे हैं.
Published : October 12, 2026 at 2:10 PM IST
अजमेर: जिले के पीसांगन क्षेत्र में कुएं में डूबने से पति-पत्नी की मौत हो गई. दोनों के शवों को गहरे कुएं से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया. घटना पीसांगन क्षेत्र के शिवपुरा गांव की है, जहां रविवार रात यह हादसा हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. फिलहाल दोनों शवों को पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
कैसे हुआ हादसा?: पीसांगन थाना प्रभारी पारुल यादव ने बताया कि रविवार देर शाम शिवपुरा निवासी हीरा देवी और उनके पति नौरत सिंह अपने खेत पर काम कर रहे थे. इसी दौरान हीरा देवी खेत में स्थित कुएं पर पानी लेने गईं.कुएं की मुंडेर कच्ची होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वे सीधे गहरे कुएं में जा गिरीं. कुछ दूरी पर खड़े पति नौरत सिंह ने जब कुएं में गिरने की आवाज सुनी तो वे दौड़कर वहां पहुंचे और पत्नी को बचाने के लिए बिना सोचे-समझे कुएं में छलांग लगा दी. गहरा पानी होने के कारण दोनों की डूबने से मौत हो गई.
देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन: थाना प्रभारी पारुल यादव ने बताया कि रात होने तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो परिजनों ने खेत पर जाकर देखा, लेकिन वहां भी वे नहीं मिले. अनहोनी की आशंका पर ग्रामीणों ने पीसांगन थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. क्रेन की सहायता से रेस्क्यू टीम के सदस्य अंधेरे और कंटीली झाड़ियों से घिरे गहरे कुएं में उतरे. काफी मशक्कत के बाद देर रात दोनों के शवों को बाहर निकाला गया. दोनों शवों को देर रात पीसांगन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया. सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में दोनों का पोस्टमार्टम करवाया गया.
तीन बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया: पारुल यादव ने बताया कि हीरा देवी और नौरत सिंह के तीन बच्चे हैं, जो अपनी नानी के घर रहते हैं. पति-पत्नी दोनों खेती का काम करते थे और अक्सर खेत पर ही रहते थे. दोनों की मौत के बाद न केवल शिवपुरा बल्कि आसपास के गांवों में भी गमगीन माहौल है.
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