अजमेर: कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी
अजमेर प्रशासन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा ईमेल भेजा था. पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है.
Published : December 4, 2025 at 3:32 PM IST
अजमेर: अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल के जरिए जिला कलेक्ट्रेट परिसर और विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिले में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं. धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीमों को मौके पर रवाना किया.
सबसे पहले जिला कलेक्ट्रेट परिसर के हर कोने की सघन तलाशी ली गई. कलेक्टर कार्यालय से लेकर सभी विभागीय कार्यालयों और परिसर के अंदर-बाहर तक की गहन जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. इसके बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और भारी पुलिस बल दरगाह परिसर के लिए रवाना हो गया.
इसे भी पढ़ें- जयपुर कलेक्ट्रेट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तलाशी में कुछ संदिग्ध नहीं मिला
सर्च ऑपरेशन जारी: अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि प्रशासन की आधिकारिक ईमेल आईडी पर अज्ञात व्यक्ति ने धमकी भरा मेल भेजा था, जिसमें कलेक्ट्रेट और दरगाह में बम विस्फोट करने की बात कही गई थी. धमकी को पूरी गंभीरता से लेते हुए दोनों स्थानों पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. एसपी वंदिता राणा ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में जांच पूरी हो चुकी है और यहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, अब दरगाह में भीड़ को ध्यान में रखते हुए पहले परिसर को खाली करवाया जाएगा, फिर चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी ली जाएगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई मॉक ड्रिल नहीं है बल्कि वास्तविक धमकी पर की जा रही कार्रवाई है.
अलर्ट पर पुलिस: अजमेर एडीएम सिटी नरेंद्र मीणा ने बताया कि धमकी भरा ईमेल मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस तंत्र सक्रिय हो गया. अभय कमांड सेंटर को भी अलर्ट कर दिया गया है और शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. खुफिया पुलिस को भी संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं.
इसे भी पढ़ें- उद्योगपति को लॉरेंस विश्नोई के नाम पर धमकी, मांगे 2 करोड़, मैसेज में लिखा, 'पैसे नहीं दिए तो सीने पर मारेंगे गोली'
पिछले कुछ समय से प्रदेश में धमकी भरे कॉल और मैसेज का सिलसिला चल रहा है. हाल ही में अजमेर में एक व्यापारी को भी जान से मारने की धमकी मिली थी. अब कलेक्ट्रेट और दरगाह जैसी संवेदनशील जगहों को निशाना बनाने की धमकी से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हुई है. पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और आमजन से भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है.