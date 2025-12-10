ETV Bharat / state

6 दिन में दूसरी बार अजमेर कलेक्ट्रेट और दरगाह को मिली बम से उड़ाने की धमकी, चप्पे-चप्पे की ली तलाशी

बम धमकी पर चलाया तलाशी अभियान ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: जिला कलेक्ट्रेट और गरीब नवाज दरगाह को फिर से बम से उड़ाने की धमकी जिला कलेक्टर के ईमेल आईडी पर बुधवार को आई. धमकी की सूचना पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की टीम के साथ आरएसी के जवानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. बाद में जांच एजेंसियां अजमेर दरगाह के लिए रवाना हुई, जहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया. 6 दिन में दूसरी बार कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. फिलहाल कहीं से भी विस्फोटक मिलने की सूचना नहीं मिली है. धमकी भरे ईमेल की सूचना जिला कलेक्टर ने एसपी वंदिता राणा को सूचना दी. तत्काल कलेक्ट्रेट परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया. इस अभियान में डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ता, पुलिस और आरएसी की टीम ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली. टीम ने सबसे पहले बाहर खड़ी दुपहिया और चौपहिया वाहनों की जांच की. इसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अलग-अलग विभागों के दफ्तर में जाकर तलाशी ली गई. पढ़ें: जयपुर हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन धमकी का 'बम', डेढ़ माह में पांचवीं बार