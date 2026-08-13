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Ajmer Politics : नगर निगम में मेयर सीट की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सियासत तेज, भाजपा-कांग्रेस ने किए बड़े दावे

अजमेर में भाजपा-कांग्रेस की स्थिति ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: नगर निगम के मेयर की सीट को लेकर स्थिति स्पष्ठ होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है. अजमेर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नगर निगम में बोर्ड बनाने और अपना मेयर बनाने का दावा कर रही हैं. अजमेर नगर निगम में अनारक्षित सामान्य महिला सीट है. पिछली बार एससी सीट थी. नगर निगम में भाजपा का बोर्ड था. वहीं, मेयर ब्रजलता हाडा थीं. भाजपा ने नगर निगम में 36 साल के अभेद्य किले को सुरक्षित रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया है. वहीं, कांग्रेस भी भाजपा के गढ़ को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है. अजमेर नगर निगम के मेयर की सीट पर इस बार भी महिला ही काबिज होगी. पिछली बार एसएसी महिला वर्ग से भाजपा की ब्रजलता हाडा मेयर बनी थीं. उन्होंने कांग्रेस की द्रौपदी देवी को करारी शिकस्त दी थी. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer) भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं. पिछले नगर निगम चुनाव की बात करें तो 48 पार्षद बीजेपी की जीत कर आए थे. जबकि 18 कांग्रेस, 13 निर्दलीय और एक रालोपा ने सीट पर जीत हासिल की थी. इस चुनाव में भाजपा की ब्रजलाता हाडा को मेयर चुनाव में 61 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की द्रौपदी को 19 वोट मिले थे. पिछले नगर निगम के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में भीतरघात का खेल जमकर चला. इस खेल को भाजपा काबू करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन यह खेल कांग्रेस के हाथ से बेकाबू हो गया. भीतरी घात और गुटबाजी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नगर निगम में मेयर और बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं.