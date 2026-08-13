Ajmer Politics : नगर निगम में मेयर सीट की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सियासत तेज, भाजपा-कांग्रेस ने किए बड़े दावे
अजमेर नगर निगम में किसकी होगी मेयर की कुर्सी ? सीटों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सियासत हुई तेज.
Published : August 13, 2026 at 6:10 PM IST
अजमेर: नगर निगम के मेयर की सीट को लेकर स्थिति स्पष्ठ होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है. अजमेर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नगर निगम में बोर्ड बनाने और अपना मेयर बनाने का दावा कर रही हैं. अजमेर नगर निगम में अनारक्षित सामान्य महिला सीट है. पिछली बार एससी सीट थी. नगर निगम में भाजपा का बोर्ड था. वहीं, मेयर ब्रजलता हाडा थीं.
भाजपा ने नगर निगम में 36 साल के अभेद्य किले को सुरक्षित रखने का प्रयास करना शुरू कर दिया है. वहीं, कांग्रेस भी भाजपा के गढ़ को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है. अजमेर नगर निगम के मेयर की सीट पर इस बार भी महिला ही काबिज होगी. पिछली बार एसएसी महिला वर्ग से भाजपा की ब्रजलता हाडा मेयर बनी थीं. उन्होंने कांग्रेस की द्रौपदी देवी को करारी शिकस्त दी थी.
भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं. पिछले नगर निगम चुनाव की बात करें तो 48 पार्षद बीजेपी की जीत कर आए थे. जबकि 18 कांग्रेस, 13 निर्दलीय और एक रालोपा ने सीट पर जीत हासिल की थी. इस चुनाव में भाजपा की ब्रजलाता हाडा को मेयर चुनाव में 61 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की द्रौपदी को 19 वोट मिले थे. पिछले नगर निगम के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में भीतरघात का खेल जमकर चला. इस खेल को भाजपा काबू करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन यह खेल कांग्रेस के हाथ से बेकाबू हो गया. भीतरी घात और गुटबाजी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, लेकिन इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नगर निगम में मेयर और बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं.
36 साल बाद कांग्रेस का बनेगा बोर्ड : पूर्व विधायक एवं शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने कहा कि कांग्रेस ने एक माह पहले से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. कांग्रेस का 6 अगस्त से डोर टू डोर कांग्रेस अभियान भी चल रहा है. इस अभियान को लोगों का समर्थन मिल रहा है. आमजन भी इस बार मानस बना चुकी है कि 36 साल से नगर निगम में काबिज भाजपा के बजाय इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए. डॉ. जयपाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर विश्वास करती आई है. इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि महिला मेयर कांग्रेस की बनेगी.
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48 से अधिक जीतेंगे भाजपा के पार्षद : भाजपा के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ें, इसकी पक्षधर बीजेपी रही है. बीजेपी ने महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए, आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव भी भाजपा ने सदन में भेजा था. सोनी ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए निकाली गई लॉटरी में अजमेर नगर निगम मेयर की सीटन सामान्य महिला के लिए है.
उन्होंने कहा कि भाजपा महिला कार्यकर्ता का चयन करके पार्टी के स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे. पिछली बार नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना था उसी तरह से इस बार भी बीजेपी का बोर्ड बनेगा. सोनी ने कहा कि विगत चुनाव में भाजपा ने 48 पार्षद जीते थे. इस बार उससे ज्यादा पार्षद बीजेपी के जीतेंगे और नगर निगम में मेयर बीजेपी की होगी. जल्द ही वार्डों में टिकटों के लिए भाजपा में आवेदन लिए जाएंगे.