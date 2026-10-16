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अजमेर: चने की फसल पर जड़ गलन और उखटा रोग का खतरा, कृषि विभाग ने किसानों को दी ये सलाह

कृषि विभाग, अजमेर ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: जिले में इस बार बारिश कम होने से रबी सीजन में चने के रकबे में कमी आने की आशंका है. वहीं, चने की फसल में जड़ गलन, सूखा जड़ गलन और उखटा रोग का खतरा भी बना हुआ है. इसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संतोष कुमार तंवर ने बताया-जिले में चने की बुवाई मौसम अनुकूल होने पर अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है. इस बार फसल में कीट-व्याधि की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. कम लागत में कीट नियंत्रण के लिए बीजोपचार और भूमि उपचार को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है.