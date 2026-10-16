अजमेर: चने की फसल पर जड़ गलन और उखटा रोग का खतरा, कृषि विभाग ने किसानों को दी ये सलाह
संयुक्त निदेशक संतोष तंवर ने बताया- फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस के कारण चने में ये रोग लगते हैं.
Published : October 16, 2026 at 6:45 PM IST
अजमेर: जिले में इस बार बारिश कम होने से रबी सीजन में चने के रकबे में कमी आने की आशंका है. वहीं, चने की फसल में जड़ गलन, सूखा जड़ गलन और उखटा रोग का खतरा भी बना हुआ है. इसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है. कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संतोष कुमार तंवर ने बताया-जिले में चने की बुवाई मौसम अनुकूल होने पर अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है. इस बार फसल में कीट-व्याधि की आशंका को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. कम लागत में कीट नियंत्रण के लिए बीजोपचार और भूमि उपचार को लेकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है.
चने में जड़ गलन और उखटा रोग का खतरा बढ़ा: तंवर ने बताया कि अनुकूल मौसम में कीट-व्याधियों के साथ चने में मिट्टी और बीज जनित रोग जड़ गलन, सूखा जड़ गलन और उखटा रोग का खतरा बढ़ जाता है. ये रोग हानिकारक फफूंद फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से फैलते हैं. समय पर उपचार और बचाव नहीं करने पर इनकी रोकथाम मुश्किल, खर्चीली और कई बार असंभव हो जाती है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है.
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ऐसे पहचानें रोग के लक्षण और बचें नुकसान से: संतोष कुमार तंवर ने बताया- रोग लगने पर किसानों को उपज का बाजार भाव भी कम मिलता है. इसका असर खेत में छोटे-छोटे टुकड़ों में दिखाई देता है. शुरुआत में पौधे की ऊपरी पत्तियां मुरझा जाती हैं और धीरे-धीरे पूरा पौधा सूखकर मर जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार बताए गए उपाय अपनाकर किसान जड़ गलन, सूखा जड़ गलन और उखटा रोग से बच सकते हैं.
रोग से बचाव के लिए रोगरोधी किस्मों का करें चयन: संयुक्त निदेशक कृषि संतोष कुमार तंवर ने बताया- खेत में जल-निकास की समुचित व्यवस्था रखें और पूर्व में प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र अपनाएं. सरसों या अलसी के साथ चने की अंतर-फसल लगानी चाहिए. संभावित प्रभावित क्षेत्रों में किसान चने की रोगरोधी किस्में जैसे आरएसजी-888, सीएसजेडी-884, आरएसजी-963, आरएसजी-945, आरएसजी-807, आरएसजी-902, आरएसजी-991, जीएनजी-1581, आरएसजी-974, सीएसजेके-6, जीएनजी-1958, सीएसजे-515 और सीएसजे-174 का उपयोग करें.
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भूमि और बीज उपचार से करें रोकथाम: संयुक्त निदेशक कृषि संतोष तंवर ने बताया- बुवाई से पहले भूमि उपचार के लिए 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो गोबर की खाद में मिलाकर 10 से 15 दिन तक छाया में रखें और बुवाई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें. उन्होंने बताया कि जड़ गलन, सूखा जड़ गलन और उखटा रोग से बचाव के लिए बीज उपचार में कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम, थायरम 2 ग्राम, कार्बोक्सिन 37.5% + थायरम 37.5% 75% डब्ल्यूएस 2 ग्राम और ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपयोग करें.
कम बारिश से घट सकता है चने का रकबा: तंवर ने बताया कि जिले में गत वर्ष 3 लाख 27 हजार 417 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हुई थी, जिसमें सबसे अधिक 1 लाख 39 हजार 192 हेक्टेयर में चने की फसल थी. इस बार चने का रकबा घटकर 80 हजार हेक्टेयर तक रहने की संभावना है, जिसका मुख्य कारण बारिश का कम होना है. अगले 15 दिनों में बारिश होने पर चने का रकबा बढ़ भी सकता है. बारिश नहीं होने पर किसानों का रुझान सरसों और तारामीरा की ओर बढ़ेगा. फिलहाल जिले में 8 हजार हेक्टेयर में सरसों और तारामीरा की बुवाई हो चुकी है.
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पिछले साल रबी में जिले में फसलों का रकबा: जिले में गत वर्ष रबी सीजन में कुल 3 लाख 27 हजार 417 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी. इसमें गेहूं 65 हजार 828 हेक्टेयर, जौ 20 हजार 129 हेक्टेयर, चना 1 लाख 39 हजार 192 हेक्टेयर, सरसों 88 हजार हेक्टेयर, तारामीरा 4400 हेक्टेयर, जीरा 671 हेक्टेयर और अन्य फसलें 8 हजार हेक्टेयर में बोई गई थीं.
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