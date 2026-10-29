अजमेर सेंट्रल जेल के प्रहरी की जेब से मिलीं 294 सफेद गोलियां, नशीली होने का अंदेशा, जांच के बाद होगा खुलासा
जेल अधीक्षक ने बताया-जेल प्रशासन ने संदिग्ध सामग्री को सील कर पुलिस को शिकायत दी है. आरोपी जेल प्रहरी को ड्यूटी से हटाया गया है.
Published : October 29, 2026 at 7:34 PM IST
अजमेर: सेंट्रल जेल में तैनात जेल प्रहरी के पास से नशे की 294 संदिग्ध सफेद गोलियां बरामद होने का मामला सामने आया है. जेल अधीक्षक आर. अनंतेश्वरम को सूचना मिली थी कि जेल प्रहरी नशे की गोलियां जेल के अंदर पहुंचाते हैं. सूचना पर अधीक्षक ने जेल परिसर में ही प्रहरी की तलाशी ली. तलाशी में प्रहरी की पेंट की दाहिनी जेब में रखी काले रंग की थैली से टेप से बने दो पार्सल मिले. दोनों पार्सलों में 294 संदिग्ध सफेद गोलियां थी. मामले में जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइंस थाने में मुख्य जेल प्रहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.
आरोपी जेल प्रहरी को ड्यूटी से हटाया गया: जेल अधीक्षक आर. अनंतेश्वरम ने बताया- 28 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि केंद्रीय कारागृह में कार्यरत मुख्य जेल प्रहरी करतार चौधरी प्रतिबंधित सामग्री की सप्लाई जेल में करता है. इसके बाद उसके निवास की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान दो पार्सल में कुल 294 सफेद गोलियां मिलीं. जिनका कुल वजन 39.68 ग्राम है. बरामद गोलियों को जेल चिकित्सक को दिखाया गया. चिकित्सक ने बताया कि जांच के बाद ही गोलियों की प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी. जेल प्रशासन ने संदिग्ध सामग्री को सील कर पुलिस को शिकायत दी है. साथ ही मामले की जानकारी मुख्यालय को भी भेजी गई है. आरोपी जेल प्रहरी को ड्यूटी से हटाया गया है.
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पुलिस बोली- जांच के बाद होगी गिरफ्तारी: सिविल लाइन थाने में एएसआई लक्ष्मण ने बताया- जेल अधीक्षक की ओर से शिकायत मिली है कि जेल में प्रहरी करतार चौधरी की तलाशी में 294 सफेद गोलियां मिली हैं. अंदेशा है कि यह गोलियां नशे की हैं और इन गोलियों को जेल के भीतर सप्लाई किया जा रहा था.जेल अधीक्षक की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल जेल प्रहरी करतार चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया है. प्रकरण में जांच के बाद ही अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
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