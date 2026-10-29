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अजमेर सेंट्रल जेल के प्रहरी की जेब से मिलीं 294 सफेद गोलियां, नशीली होने का अंदेशा, जांच के बाद होगा खुलासा

अजमेर सेंट्रल जेल ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: सेंट्रल जेल में तैनात जेल प्रहरी के पास से नशे की 294 संदिग्ध सफेद गोलियां बरामद होने का मामला सामने आया है. जेल अधीक्षक आर. अनंतेश्वरम को सूचना मिली थी कि जेल प्रहरी नशे की गोलियां जेल के अंदर पहुंचाते हैं. सूचना पर अधीक्षक ने जेल परिसर में ही प्रहरी की तलाशी ली. तलाशी में प्रहरी की पेंट की दाहिनी जेब में रखी काले रंग की थैली से टेप से बने दो पार्सल मिले. दोनों पार्सलों में 294 संदिग्ध सफेद गोलियां थी. मामले में जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइंस थाने में मुख्य जेल प्रहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है.