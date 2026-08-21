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अजमेर के कारोबारी के साथ पॉलिसी रिन्युवल के नाम पर ठगी, दिल्ली से चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

साइबर थाने में हेड कांस्टेबल महिपाल ने बताया कि अजमेर के आनासागर लिंक रोड निवासी कारोबारी राजकुमार हेडा ने 23 जुलाई 2026 को साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. थाने को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया था और कहा था कि वह उसकी बंद पॉलिसी को रिन्यूवल कर देंगे. उन अज्ञात लोगों ने पॉलिसी रिन्युअल की अलग-अलग प्रक्रिया बताकर 6 लाख 50 हजार रुपए ठग लिए. ठगी के बाद पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत की थी. साथ ही पीड़ित कारोबारी राजकुमार हेडा ने साइबर थाने में भी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

अजमेर : पॉलिसी रिन्युवल करवाने के नाम पर एक कारोबारी से ठगी करने के मामले में अजमेर के साइबर थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. खास बात यह है कि पुलिस की गिरफ्त में आए चारों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि चारों आरोपी पिछले 1 वर्ष से गैंग बनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

एएसआई हेड कांस्टेबल महिपाल ने बताया कि ठगी की वारदात में शामिल चारों आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करके अजमेर लाया गया है. इनमें विकास कुमार, सूर्यांशु, अमृत राज और आसिफ है. कारोबारी के साथ की गई ठगी की रकम दो अलग-अलग बैंक खातों में गई है. यह बैंक खाते आईजी एमएस कॉर्पोरेशन के नाम की फर्म के नाम से थे. तकनीकी जांच करने के बाद साइबर थाना पुलिस की टीम खाताधारक आरोपी विकास कुमार के पास पहुंची. बैंक में खाते के लिए उसने फर्जी आईडी और नाम पते गलत दे रखे थे, जहां से विकास कुमार को पकड़ा. वहीं अन्य आरोपी सूर्यांशु भी मौजूद था.

दोनों से प्रारंभिक पूछताछ की गई तब पता चला कि सूर्यांशु ने ही विकास कुमार का बैंक खाता फर्जी दस्तावेज के जरिए खुलवाया था. आरोपी सूर्यांशु बैंक खाता धारक विकास कुमार को 500 दिन प्रतिदिन देता था. विकास कुमार के ऐसे ही अन्य और भी बैंक खाते थे. ठगी की वारदात से राशि बैंक खाते में आने के बाद राशि का 10 फीसदी छोड़कर शेष राशि आरोपी अमृत राज के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी. वह भी रकम का 10 फीसदी छोड़कर शेष राशि आरोपी आसिफ को ट्रांसफर कर देता था. उन्होंने बताया कि ठगी की वारदात को नजम देने के बाद अलग-अलग खतों में पैसा ट्रांसफर करवाने को लेकर चैन की इतनी बड़ी है, इसके लिए अनुसंधान जारी है.