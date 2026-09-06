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अजमेर घूसकांड: 3 लाख की रिश्वत में फंसे संयुक्त निदेशक के लॉकर से निकला 1.46 करोड़ का सोना-चांदी, खातों में मिले 64 लाख

अजमेर : ​राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का शिकंजा कसता जा रहा है. अजमेर में 3 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों धरे गए अफसर की काली कमाई का दायरा अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है. एसीबी की जांच में अधिकारी और उसके परिवार के संयुक्त बैंक लॉकर से भारी मात्रा में कीमती आभूषण बरामद हुए हैं. इसके साथ ही कई बैंक खातों में लाखों रुपए की जमा पूंजी का भी पता चला है.

एसीबी के अनुसार चारण और उसके परिवार के संयुक्त बैंक लॉकर में 945 ग्राम सोना और एक किलो 27 ग्राम चांदी मिली है जिसकी बाजार कीमत 1.46 करोड़ रुपए है. फिलहाल आरोपी कोर्ट के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में है. जयपुर एसीबी में उप महानिरीक्षक डॉ रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण की आय से अधिक संपत्ति की जांच की जा रही है. इसके तहत आरोपी और उसके परिजनों के बैंक खाते और बैंक लॉकर की भी पड़ताल की गई है. आरोपी और उसके परिजनों के संयुक्त बैंक लॉकर से 945 ग्राम सोना और 1 किलो 27 ग्राम चांदी बरामद की गई है. बाजार में इनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 46 लाख 33 हजार रुपए है.

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उन्होंने बताया कि आरोपी जयप्रकाश चरण और उसके परिजनों के करीब जो बैंक खातों की भी जांच की गई, जिनमें कुल 64 लाख 26 हजार 780 रुपए राशि शेष पाई गई है. बैंक लॉकर और बैंक खातों में जमा राशि के बारे में आवश्यक दस्तावेज के बारे में भी जांच की जा रही है. आय के स्रोतों के बारे में भी अनुसंधान जारी है. उन्होंने बताया कि प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अग्रिम अनुसंधान और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है.