बड़ा खुलासा : AC से भरे ट्रक कंटेनर की वारदात का मास्टरमाइंड निकला ड्राइवर, चार चढ़े पुलिस के हत्थे

बड़ा खुलासा : AC से भरे ट्रक कंटेनर की वारदात का मास्टरमाइंड निकला ड्राइवर, चार चढ़े पुलिस के हत्थे
ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर की थी वारदात. पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा...
Published : March 8, 2026 at 9:49 PM IST
अजमेर: ब्यावर जिले में एयर कंडीशनर से भरे ट्रक कंटेनर के चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी गए ट्रक को बरमाद कर लिया है. वहीं, 290 में से 268 एयर कंडीशनर भी बरमाद कर लिए हैं. बरामद एसी की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक है. ब्यावर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. वारदात में शामिल शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है.
ब्यावर पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने बताया कि 6 मार्च को ब्यावर सदर थाने में चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर गंगाराम ने शिकायत दी थी. शिकायत में उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंबाला से अहमदाबाद जाने के लिए ब्लू स्टार ब्रांड के एसी का आर्डर मिला था. चालक हेमंत सिंह के साथ ट्रक उदयपुर से अंबाला भेजा, जहां 290 नग एसी ट्रक कन्टेनर में भरे थे. एसपी रत्न सिंह ने बताया कि शिकायत में मैनेजर गंगाराम ने बताया कि इस बीच होली का भी त्योहार था. इसके बाद भी ट्रक अहमदामद नही पंहुचा.
चालक ने होली के नाम से बहाने बाजी भी की. इसके बाद चालक ने बताया कि एसी से भरा ट्रक चोरी हो गया है. मैनेजर ने यह भी बताया कि ट्रक चालक हेमंत सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह ट्रक लेकर भीम की तरफ गया था. बाद में वह ट्रक ब्यावर की तरफ ले आया. मैनेजर गंगाराम की ओर से दी गई शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की पड़ताल की गई.
इस दौरान ट्रक चालक हेमंत सिंह से भी कड़ी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर एसी का सौदा कर दिया. एसी किसको बेचे गए यह पता लगाया गया. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. तकनीकी जानकारी भी जुटाई गई. अनुसंधान के लिए टीम गठित की गई. उन्होंने बताया कि 290 में से 268 एसी बरमाद कर लिए गए है. चोरी गया ट्रक कंटेनर भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के पास लावारिस हालत में मिला. एसी अजमेर, फतहगढ़ से बरमाद किए गए हैं. एसपी रतन सिंह ने बताया कि वारदात में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है. आरोपी से शेष एसी बरामद किए जाने हैं.
पुलिस ने दो पिकअप गाड़ियां भी की बरामद : उन्होंने बताया कि वारदात में प्रयुक्त दो पिकअप गाड़ियां भी बरामद की गई हैं. दोनों पिकअप के माध्यम से ट्रक से एसी उतरवा कर अजमेर और फतहगढ़ पहुंचाए गए थे. आरोपियों का आपराधिक रिकार्ड भी देखा जा रहा है. एसपी रतन सिंह ने बताया कि चालक की नीयत खराब होने उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की थी. इसमें एसी के बिकने पर चालक को 25 लाख और शेष राशि उसके साथियों को मिलनी थी. ड्राइवर मुख्य अभियुक्त है. वही फरार आरोपी वीरेंद्र और उसका भाई भी वारदात में संदिग्ध है.
यह हैं तीनों आरोपी : भीलवाड़ा जिले में करेड़ा थाना क्षेत्र में धापडा गांव निवासी हेमंत सिंह रावत, ब्यावर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ग्राम सारनिया निवासी नरेंद्र मेहरात, ब्यावर में ही पुरानी लहरी निवासी सुलेमान मेहरात और अजीत मेहरात को गिरफ्तार किया गया है.