बड़ा खुलासा : AC से भरे ट्रक कंटेनर की वारदात का मास्टरमाइंड निकला ड्राइवर, चार चढ़े पुलिस के हत्थे

अजमेर: ब्यावर जिले में एयर कंडीशनर से भरे ट्रक कंटेनर के चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने चोरी गए ट्रक को बरमाद कर लिया है. वहीं, 290 में से 268 एयर कंडीशनर भी बरमाद कर लिए हैं. बरामद एसी की कीमत 1 करोड़ से भी अधिक है. ब्यावर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. वारदात में शामिल शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है. ब्यावर पुलिस अधीक्षक रतन सिंह ने बताया कि 6 मार्च को ब्यावर सदर थाने में चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर गंगाराम ने शिकायत दी थी. शिकायत में उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंबाला से अहमदाबाद जाने के लिए ब्लू स्टार ब्रांड के एसी का आर्डर मिला था. चालक हेमंत सिंह के साथ ट्रक उदयपुर से अंबाला भेजा, जहां 290 नग एसी ट्रक कन्टेनर में भरे थे. एसपी रत्न सिंह ने बताया कि शिकायत में मैनेजर गंगाराम ने बताया कि इस बीच होली का भी त्योहार था. इसके बाद भी ट्रक अहमदामद नही पंहुचा. ब्यावर एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer) चालक ने होली के नाम से बहाने बाजी भी की. इसके बाद चालक ने बताया कि एसी से भरा ट्रक चोरी हो गया है. मैनेजर ने यह भी बताया कि ट्रक चालक हेमंत सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह ट्रक लेकर भीम की तरफ गया था. बाद में वह ट्रक ब्यावर की तरफ ले आया. मैनेजर गंगाराम की ओर से दी गई शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की पड़ताल की गई.