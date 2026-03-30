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Beawar Double Murder : शर्मा दंपती हत्याकांड का पर्दाफाश, सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

इस दोहरे हत्याकांड के बाद से बाहर जाने वाले सभी मार्ग पर नाकेबंदी कर दी थी. उन्होंने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी इस कारण शहर से बाहर नहीं जा पाए. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक दर्जन से अधिक टीमें गठित की गईं. पुलिस की टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टोल प्लाजा इत्यादि स्थानों पर निगरानी रख रही थीं. वहीं, संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई. एसपी रतन सिंह ने बताया कि सघन तलाशी अभियान के दौरान ही आरोपियों को पकड़ा गया. दोनों आरोपी ब्यावर से भागने की फिराक में थे.

ब्यावर पुलिस एसपी रतन सिंह ने सोमवार को बताया कि साकेत नगर थाना क्षेत्र में सेंदड़ा रोड क्षेत्र में स्थित सोहन नगर में रहने वाले बुजुर्ग दंपती की 29 मार्च को हत्या हो गई थी. थाने पर दोहरे हत्याकांड की सूचना मिली थी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर ब्यावर के अमृत कौर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया था. वहीं, एफएसएल टीम ने मौके से हत्यारों के फुटप्रिंट और उंगलियों के निशान और अन्य साक्ष्य जुटाए थे.

अजमेर: ब्यावर पुलिस ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है. पुलिस ने मुख्य अभियुक्त और षड्यंत्रकर्ता घरेलू नौकरानी को गिरफ्तार और दो नाबालिग को डिटेन किया है. पड़ताल में सामने आया कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी. मौके से एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने 12 घंटे के अंदर दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया है.

नौकरानी ने रची हत्याकांड की साजिश : आरोपियों से अनुसंधान और पूछताछ में सामने आया कि मृतक विनोद प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे. दोनों अपने घर पर अधिकांशतः अकेले ही रहते थे. उनके घर में एक नौकरानी काम के लिए आया करती थी. नौकरानी के मन में लालच आ गया और उसने गहने और रुपये लूटने के लिए बुजुर्ग दंपती की हत्या की एक माह पहले योजना बना डाली. दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसने मुख्य आरोपी राहुल परिहार को अपने साथ मिलाया. साथ ही अपने ही परिवार के नाबालिग लड़का और लड़की को भी वारदात में शामिल कर लिया.

एसपी ने बताया कि सेंदड़ा रोड में गायत्री नगर निवासी मुख्य आरोपी राहुल परिहार है. इसके अलावा घरेलू नौकरानी है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही दो नाबालिग को डिटेन किया गया है. पड़ताल में सामने आया कि मुख्य आरोपी राहुल नौकरानी की बेटी का मंगेतर है.

सरिए से वार कर शर्मा दंपती की हत्या : रतन सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी राहुल परिहार ने कपड़े में सरिया छिपाकर नौकरानी और दो नाबालिग बच्चों के साथ शर्मा दंपती के घर पहुंचे, जहां उन्होंने सरिए से अलमारी के दरवाजे तोड़े और कुछ गहने लूट कर चले गए. इस लूट में आरोपियों को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा. ऐसे में रात को वारदात करने की दोबारा योजना बनाई. रात को सभी आरोपी शर्मा दंपती के घर पहुंच गए, जहां खतरे से अनजान विनोद शर्मा के सिर पर राहुल ने सरिए से वार कर दिया.

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इसके बाद उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा के सिर पर सरिए से प्रहार कर दिया, जिससे शर्मा दंपती की मौके पर ही मौत हो गई. मुख्य आरोपी और नौकरानी रात को फिर से लूट की वारदात को अंजाम देने शर्मा दंपति के घर आने वाले थे, लेकिन घर में लगी पानी की मोटर चालू रह गई. इससे छत पर लगी पानी की टंकी से लगातार पानी बह रहा था, तब पड़ोसियों ने शर्मा दंपती के घर आकर देखा तो दोनों की घर के भीतर फर्श पर लाशें पड़ी थीं और आस पास काफी खून जमा हो गया था. जिसके बाद पड़ोसियों ने तत्काल साकेत नगर थाना पुलिस को फोन किया.