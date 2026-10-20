अजमेर आनासागर झील में दुर्लभ स्वान गूज पक्षी की मौजूदगी, पर्यावरणविद हैरान, पहली बार 2015 में असम में दिखा था
यह बड़ी प्रजाति की बतख है, जो मूलतः मंगोलिया, रूस और चीन के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है. वहीं इनका प्राकृतिक आवास है.
Published : October 20, 2026 at 1:19 PM IST
अजमेर: राजस्थान के अजमेर में खूबसूरत आनासागर झील सदियों से आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन यह केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी पसंदीदा झील है. शीत ऋतु में यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का डेरा लगता है, जहां यह प्रजनन करते हैं. मुफीद माहौल के चलते ही दर्जनों प्रजाति के प्रवासी पक्षी हर बरस शीत ऋतु में आते हैं, लेकिन इस बार झील में पहली बार स्वान गूज पक्षी दिखा है, जो काफी दुर्लभ पक्षी माना जाता है. इसका दिखना शीत ऋतु की आहट है. वहीं, अजमेर आने वाले पक्षियों में इस दुर्लभ नस्ल के पक्षी का दिखना शुभ संकेत माना जा रहा है.
पर्यावरणविद डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि आनासागर झील में पहली बार स्वान गूज नजर आया है. यह बड़ी प्रजाति की बतख है. यह मूलतः मंगोलिया, रूस और चीन के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है. वहीं इनका प्राकृतिक आवास है. डॉ. खान बताते हैं कि प्रवास के दौरान भारत में यह दुर्लभ पक्षी 24 परगना, बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास या असम में नदी के आसपास कभी-कभार देखा गया है.
भारत के लिए स्वान गूज एक दुर्लभ पक्षी है और इसका अजमेर के आनासागर झील में आना हैरान करने वाला है. यह स्वान गूज प्रवास कर यहां शीत ऋतु में आवास के लिए आया है तो यह काफी दुर्लभ है. इससे पहले कभी इसे यहां नहीं देखा गया है. अजमेर के लिए इसकी मौजूदगी अच्छी है. उन्होंने बताया कि पक्षी विशेषज्ञ डॉ. स्वरूप ने सबसे पहले इसको देखा था.
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साइप्रस घास की कपोल है प्रिय भोजन: उन्होंने बताया कि स्वान गूज का अजमेर की आनासागर झील में आने का एक कारण यह भी समझ में आ रहा है कि यहां साइप्रस घास काफी मात्रा में झील में उगी हुई है. स्वान गूज का यह प्रिय भोजन है. वह इसकी उगने वाली कपोलों को खाते हैं. डॉ. खान ने बताया कि स्वान गूज थोड़ी-थोड़ी देर में आवाज भी निकालते हैं.
झील में एसटीपी वाले क्षेत्र में इसकी आवाज सुनी जा सकती है. इसका अजमेर में दिखना ही आश्चर्यचकित करने वाला है. स्वान गूज का दिखना सर्दी की आहट है. यह पक्षी हमारे यहां का नहीं है. ऐसा भी लग रहा है कि स्वान गूज को किसी ने पाला हुआ था और वह इसे आनासागर झील में छोड़ गया या फिर उसके यहां से उड़कर यह पक्षी झील में आ गया. इसका अजमेर में दिखना ही अच्छा संकेत है.
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भारत में असम में 2015 में पहली बार आया था नजर: डॉ. खान ने बताया कि स्वान गूज की लंबाई 81 से 94 सेंटीमीटर होती है. आईयूसीएन ने इस पक्षी को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है. भारत में इसको सबसे पहले वर्ष 2015 में असम के ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में देखा था. वर्ष 2025 में पश्चिम बंगाल के 24 परगना में भी यह दिखाई दिया था. यह दुर्लभ पक्षी आर्द्र भूमियों की ओर प्रवास करता है.
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