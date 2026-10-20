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अजमेर आनासागर झील में दुर्लभ स्वान गूज पक्षी की मौजूदगी, पर्यावरणविद हैरान, पहली बार 2015 में असम में दिखा था

आनासागर झील में दुर्लभ स्वान गूज पक्षी ( फोटो सोर्स : पर्यावरणविद डॉ. आबिद अली खान )

अजमेर: राजस्थान के अजमेर में खूबसूरत आनासागर झील सदियों से आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन यह केवल इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी पसंदीदा झील है. शीत ऋतु में यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का डेरा लगता है, जहां यह प्रजनन करते हैं. मुफीद माहौल के चलते ही दर्जनों प्रजाति के प्रवासी पक्षी हर बरस शीत ऋतु में आते हैं, लेकिन इस बार झील में पहली बार स्वान गूज पक्षी दिखा है, जो काफी दुर्लभ पक्षी माना जाता है. इसका दिखना शीत ऋतु की आहट है. वहीं, अजमेर आने वाले पक्षियों में इस दुर्लभ नस्ल के पक्षी का दिखना शुभ संकेत माना जा रहा है.