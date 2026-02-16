ETV Bharat / state

अजमेर में अधीक्षण अभियंता 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप, जानिये पूरा मामला

वर्क आर्डर देने के बदले 2 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी.

ACB TEAM ARRESTED SE, AVVNL SUPERINTENDENT ENGINEER
अधीक्षण अभियंता बाबू लाल . (ETV Bharat ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
अजमेरः अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ( एवीवीएनएल ) के अधीक्षण अभियंता को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एसीबी के मुताबिक आरोपी अधीक्षण अभियंता ठेकेदार से वर्क आर्डर के बदले 2 लाख 10 हजार रुपए की डिमांड कर परेशान कर रहा था. डिमांड की पहली किश्त 50 हजार रुपए रिश्वत लेते आरोपी एसीबी की गिरफ्त में आ गया.

अजमेर एसीबी में इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल ने बताया कि एवीवीएनएल में अधीक्षण अभियंता बाबू लाल को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि अधीक्षण अभियंता बाबूलाल की ओर से उसे वर्क आर्डर देने के बदले 2 लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी. इस आशय से परिवादी ठेकेदार ने एसीबी को शिकायत दी थी.

बेनीवाल ने बताया कि परिवादी ठेकेदार की ओर से मिली शिकायत का सत्यापन 11 फरवरी को करवाया गया था. इस दौरान परिवादी ठेकेदार गोविंद गुप्ता से 2 लाख रुपए आरोपी अधीक्षण अभियंता बाबू लाल ने डिमांड की. अजमेर एसीबी चौकी में इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल ने बताया कि सत्यापन के बाद सोमवार को परिवादी गोविंद गुप्ता ने तयशुदा जगह अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंचकर 2 लाख रुपए में से 50 हजार रुपए रिश्वत की रकम पहली किश्त के तौर पर थमा दी. इस दौरान एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते आरोपी अधीक्षण अभियंता को ट्रैप कर लिया.

वर्क आर्डर की फाइल की जब्तः एसीबी की पड़ताल में सामने आया कि अधीक्षण अभियंता बाबूलाल परिवादी ठेकेदार की फर्म को वर्ष 2025 में नवंबर और दिसंबर का वर्क आर्डर नहीं दे रहा था. एसीबी की टीम ने अधीक्षण अभियंता बाबूलाल के कार्यालय से वर्क आर्डर की फाइल भी जब्त की है. इंस्पेक्टर मीरा बेनीवाल ने बताया कि आरोपी अधीक्षण अभियंता बाबूलाल से पूछताछ की जा रही है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

ACB TEAM ARRESTED SE
AVVNL SUPERINTENDENT ENGINEER
रिश्वत लेते अक्षीक्षण अभियंता पकड़ा
AJMER ACB TEAM ATION

