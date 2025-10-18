ETV Bharat / state

अजमेर ACB की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर की पत्नी के पास में मिली नोटों की गड्डियां

ACB की एक सरप्राइज चेकिंग कार्रवाई में नगर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर और उनकी पत्नी के पास से नकद बरामद किए गए हैं.

अजमेर ACB की कार्रवाई
अजमेर ACB की कार्रवाई (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 9:38 AM IST

अजमेर : एसीबी की सरप्राइज चेकिंग में अजमेर नगर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर और उनकी पत्नी के पास से 2 लाख 58 हजार रुपए जब्त किये हैं. दोनों पति- पत्नी अपनी कार से अजमेर से कोटा जा रहे थे. पूछताछ में पति-पत्नी जब्त राशि के बारे में संतोष प्रसाद जवाब नहीं दे पाए.

एसीबी के एडिशनल एसपी भागचंद में बताया कि अजमेर नगर निगम एडिशनल चीफ इंजीनियर और उनकी पत्नी अपनी कार से कोटा जा रहे थे. इस दौरान उनकी कार को रुकवाकर सरप्राइज चेकिंग की गई. कार में एडिशनल चीफ इंजीनियर की पत्नी के पर्स की जब तलाशी ली गई तो उसमें 2 लाख 58 हजार रुपए मिले. दोनों पति-पत्नी से राशि के बारे में पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा राशि को संदिग्ध मानते हुए जब्त किया गया है. साथ ही एडिशनल चीफ इंजीनियर से जब्त राशि के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है.

एसीबी एसपी भागचंद ने बताया कि मुख्यालय से सभी जिलों की टीमों को संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और सरप्राइज सर्च कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. दीपावली के त्योहार के दौरान गिफ्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर रिश्वत राशि के लेन-देन की आशंका के तहत ही यह कार्रवाई मुख्यालय के निर्देश अनुसार की गई है.

तलाशी में पत्नी के पर्स से मिले 2.58 लाख : उन्होंने बताया कि अजमेर नगर निगम में एडिशनल चीफ इंजीनियर फ्लैट से अपने मूल निवास कोटा स्थित चित्रगुप्त कॉलोनी के लिए जा रहे थे. इस दौरान बलवंत चौराहे पर उनकी कर को रुकवा कर तलाशी ली गई. एडिशनल चीफ इंजीनियर की पत्नी के पास से 500 और 100 रुपए की गड्डियां मिली हैं.

