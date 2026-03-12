ETV Bharat / state

तहसीलदार के लिए दलाल ने ली 60 हजार की रिश्वत, ACB ने की ये बड़ी कार्रवाई

भीलवाड़ा: अजमेर एसीबी टीम ने गुरुवार को बड़ी कारवाई करते हुए भीलवाड़ा जिले की अटाली तहसील के तहसीलदार गणेश कच्छावा द्वारा ई-मित्र संचालक हेमराज खटीक के मार्फत जमीन का पंजीयन करने के ऐवज में 60 हजार रुपए की रिश्वत व एक AC की मांग की थी. जिस पर एसीबी टीम ने शुक्रवार शाम को तहसीलदार के दलाल ई-मित्र संचालक को 60 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कल लिया.

एसीबी टीम ने तहसीलदार, पंजीयन के बाबू यूडीसी द्वारा रिश्वत की मांग की बात स्वीकार करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू कर दी है. अजमेर एसीबी की सीआई कंचन भाटी ने कहा कि परिवादी ने भीलवाड़ा जिले की अटाली तहसील क्षेत्र के जवानपुरा गांव में लीज पर ली गई जमीन के फर्म का पंजीयन कराने के लिए ई-मित्र संचालक से संपर्क किया. जिस पर ई-मित्र संचालक हेमराज खटीक ने तहसीलदार से मीटिंग करने बात कही.

ई-मित्र संचालक व तहसीलदार की मीटिंग के बाद जब परिवादी पुनः ई-मित्र संचालक से मिला तो उसने परिवादी को कहा कि मैं आपकी तहसीलदार से मीटिंग करवा देता हूं. तहसीलदार ने आपके काम के लिए एक AC व 60 हजार रुपए की मांग की है. आप जल्द ही पंजीयन के लिए आवेदन कर दो, आपका काम जल्द हो जाएगा.