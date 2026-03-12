ETV Bharat / state

तहसीलदार के लिए दलाल ने ली 60 हजार की रिश्वत, ACB ने की ये बड़ी कार्रवाई

तहसीलदार ने ई-मित्र के मार्फत AC व 60 हजार रुपये की मांग की. तहसीलदार, यूडीसी और ई-मित्र को एसीबी ने दबोचा.

ACB Arrests Tehsildar
एसीबी की गिरफ्त में दहसीलदार गणेश कच्छावा (Source : ACB)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 9:56 PM IST

भीलवाड़ा: अजमेर एसीबी टीम ने गुरुवार को बड़ी कारवाई करते हुए भीलवाड़ा जिले की अटाली तहसील के तहसीलदार गणेश कच्छावा द्वारा ई-मित्र संचालक हेमराज खटीक के मार्फत जमीन का पंजीयन करने के ऐवज में 60 हजार रुपए की रिश्वत व एक AC की मांग की थी. जिस पर एसीबी टीम ने शुक्रवार शाम को तहसीलदार के दलाल ई-मित्र संचालक को 60 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार कल लिया.

एसीबी टीम ने तहसीलदार, पंजीयन के बाबू यूडीसी द्वारा रिश्वत की मांग की बात स्वीकार करने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार करते हुए जांच शुरू कर दी है. अजमेर एसीबी की सीआई कंचन भाटी ने कहा कि परिवादी ने भीलवाड़ा जिले की अटाली तहसील क्षेत्र के जवानपुरा गांव में लीज पर ली गई जमीन के फर्म का पंजीयन कराने के लिए ई-मित्र संचालक से संपर्क किया. जिस पर ई-मित्र संचालक हेमराज खटीक ने तहसीलदार से मीटिंग करने बात कही.

ई-मित्र संचालक व तहसीलदार की मीटिंग के बाद जब परिवादी पुनः ई-मित्र संचालक से मिला तो उसने परिवादी को कहा कि मैं आपकी तहसीलदार से मीटिंग करवा देता हूं. तहसीलदार ने आपके काम के लिए एक AC व 60 हजार रुपए की मांग की है. आप जल्द ही पंजीयन के लिए आवेदन कर दो, आपका काम जल्द हो जाएगा.

जिस पर परिवादी ने अजमेर एसीबी टीम को शिकायत की. जिसके बाद अजमेर एसीबी टीम ने 10 मार्च को शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद गुरुवार शाम अजमेर एसीबी टीम सीआई कंचन भाटी के नेतृत्व में अटाली पहुंची. वहां परिवादी ने पंजीयन करने के ऐवज में 60 हजार रुपए रिश्वत राशि ई-मित्र संचालक हेमराज ने लेकर अपनी दराज में रख लिए.

इस दौरान एसीबी टीम ने इशारा मिलते ही रिश्वत राशि जब्द कर ई-मित्र संचालक हेमराज खटीक, तहसीलदार गणेश कच्छावा व यूडीसी हनुमान सहाय मीना को गिरफ्तार कर लिया. ई-मित्र संचालक से रिश्वत की राशि बरामद करने के बाद एसीबी टीम ने तहसीलदार व यूडीसी से पूछताछ की, जिस पर तहसीलदार गणेश कच्छावा व यूडीसी ने रिश्वत की राशि की मांग करना स्वीकार किया. जिसके बाद तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

