AVVNL का इंजीनियर सुपरवाइजर 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एवीवीएनएल इंजीनियर सुपरवाइजर गिरफ्तार ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : अजमेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केकड़ी में एवीवीएनएल में इंजीनियर सुपरवाइजर ( तकनीकी पर्यवेक्षक) नाथूलाल को 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी इंजीनियर सुपरवाइजर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल कनेक्शन की फाइलों को अप्रूवल करने की एवज में 16 हजार रुपए की डिमांड परिवादी से की थी. एसीबी एसपी महावीर सिंह राणावत ने बताया कि अजमेर में इंटेलिजेंस यूनिट की टीम को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि पारिवादी की ओर से प्रधानमंत्री सूर्याधर मुक्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदन किया गया था. आवेदन की फाइल को अप्रूवल किए जाने की एवज में 16 हजार रुपए की डिमांड कर इंजीनियर सुपरवाइजर नाथूलाल परिवादी को परेशान कर रहा था. परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें पाया गया कि 16 हजार रुपए की डिमांड आरोपी की ओर से की गई. परिवादी और आरोपी पक्ष के बीच 14 हजार में सौदा तय हुआ.