ETV Bharat / state

AVVNL का इंजीनियर सुपरवाइजर 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

अजमेर एसीबी ने एवीवीएनएल में इंजीनियर सुपरवाइजर को घूस लेते पकड़ा है.

एवीवीएनएल इंजीनियर सुपरवाइजर गिरफ्तार
एवीवीएनएल इंजीनियर सुपरवाइजर गिरफ्तार (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : अजमेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केकड़ी में एवीवीएनएल में इंजीनियर सुपरवाइजर ( तकनीकी पर्यवेक्षक) नाथूलाल को 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी इंजीनियर सुपरवाइजर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल कनेक्शन की फाइलों को अप्रूवल करने की एवज में 16 हजार रुपए की डिमांड परिवादी से की थी.

एसीबी एसपी महावीर सिंह राणावत ने बताया कि अजमेर में इंटेलिजेंस यूनिट की टीम को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि पारिवादी की ओर से प्रधानमंत्री सूर्याधर मुक्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल के लिए आवेदन किया गया था. आवेदन की फाइल को अप्रूवल किए जाने की एवज में 16 हजार रुपए की डिमांड कर इंजीनियर सुपरवाइजर नाथूलाल परिवादी को परेशान कर रहा था. परिवादी की शिकायत का सत्यापन करवाया गया, जिसमें पाया गया कि 16 हजार रुपए की डिमांड आरोपी की ओर से की गई. परिवादी और आरोपी पक्ष के बीच 14 हजार में सौदा तय हुआ.

पढ़ें. ACB Action : उदयपुर में 80 हजार रुपये रिश्वत लेते दो फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार

सत्यापन के बाद निरीक्षक कंचन भाटी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और ट्रैप की कार्रवाई को गुरुवार को अंजाम देते हुए इंजीनियर सुपरवाइजर ( तकनीकी पर्यवेक्षक ) को 14 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. एसपी राणावत ने बताया कि आरोपी से प्रकरण के तहत पूछताछ की जा रही है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

फाइल अप्रूवल के लिए 16 हजार की डिमांड : मामले में सामने आया कि परिवादी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था. फाइल के अप्रूवल करवाने के लिए वह इंजीनियर सुपरवाइजर के चक्कर काट रहा था. परिवादी ने फाइल अप्रूवल नहीं करने का कारण जब उससे पूछा तो आरोपी इंजीनियर सुपरवाइजर नाथूलाल ने अपनी मंशा जाहिर कर दी. फाइल को अप्रूवल करने के लिए 16 हजार रुपए की डिमांड परिवादी से की. परेशान होकर परिवादी ने आरोपी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी और मामला सामने आ गया.

TAGGED:

AVVNL ENGINEER SUPERVISOR ARRESTED
AVVNL ENGINEER SUPERVISOR BRIBE
एवीवीएनएल इंजीनियर सुपरवाइजर घूस
KEKRI AVVNL ENGINEER ARREST
AJMER ACB ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.