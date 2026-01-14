ACB Trap : 28 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार ASI गिरफ्तार, 8 हजार रुपये के थे डमी नोट
मुकदमे में चालान पेश करने की एवज में मांगी थी 70 हजार रुपये की रिश्वत. अजमेर एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई.
Published : January 14, 2026 at 2:55 PM IST
अजमेर: एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने के एएसआई को 28 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. रिश्वत की रकम में 8 हजार रुपये डमी थे. आरोपी एएसआई हरिराम यादव ने रिश्वत की यह रकम परिवादी की ओर से दर्ज मुकदमे में कोर्ट में चालान पेश करने की एवज में ली थी.
अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष यूनिट में निरीक्षक मीरा बेनीवाल ने बताया कि विभाग को एक शिकायत परिवादी ने इस आशय की थी कि परिवादी की ओर से दर्ज प्रकरण में चालान कोशिश करने की एवज में 13 जनवरी को एएसआई यादव ने 70 हजार रुपये रिश्वत की डिमांड की थी. परिवादी की शिकायत का सत्यापन भी करवाया गया.
पढ़ें : रिश्वत में I-Phone लेते पकड़ा गया SE निकला करोड़पति, पॉश कॉलोनी में ऊंचा मकान, सोना-चांदी और करोड़ों के भूखंड
उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को 20 हजार रुपये भारतीय मुद्रा के नोट और 8 हजार डमी नोट परिवादी से आरोपी एएसआई ने बतौर रिश्वत के लिए थे. इस दौरान आरोपी रंगे हाथों रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा गया. उन्होंने बताया कि आरोपी से प्रकरण के बारे में पूछताछ की जा रही है. आरोपी एएसआई हरिराम यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
8 हजार के रखे डमी नोट : परिवादी की ओर से दर्ज मुकदमे में कोर्ट में चालान पेश करने के लिए एएसआई परेशान कर रहा था. एएसआई ने 70 हजार रुपये रिश्वत की रकम मांगी थी. इसकी पहली किश्त के तौर पर 28 हजार रुपये देना तय हुआ था. परिवादी के पास 20 हजार रुपये ही थे. ऐसे में 8 हजार के डमी नोट रखकर जुगाड़ किया गया. आरोपी एएसआई ने रिश्वत की रकम के साथ परिवादी को थाने में ही बुलाया था, जहां आरोपी एएसआई ने रकम ली थी.