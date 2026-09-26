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Special : 42 सालों से बिना बदले स्वाद के मिल रही हैं 20 वैरायटी की चाय-कॉफी, हर दिन यहां लगता है 'शौकीनों' का मेला

​अजमेर की गोपाल खंडेलवाल की 42 वर्ष पुरानी दुकान चाय और कॉफी वैरायटी के लिए मशहूर है. पढ़ें प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...

अजमेर की 42 साल पुरानी अनोखी दुकान
अजमेर की 42 साल पुरानी अनोखी दुकान (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2026 at 2:54 PM IST

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Updated : September 26, 2026 at 2:59 PM IST

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अजमेर: हमारे देश में चाय सिर्फ एक गर्म पेय नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाला एक धागा और हर बड़े-छोटे संवाद का मजबूत जरिया है. दिन की शुरुआत अखबार के पन्नों के साथ हो या शाम को दोस्तों की महफिल, चाय के बिना हर बात अधूरी लगती है. सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी अजमेर में 42 वर्ष पुरानी ऐसी चाय की दुकान है, जहां ईरानी, अमेरिकी चाय का स्वाद ही नहीं देश के अलग अलग राज्यों में बनने वाली चाय और कॉफी के प्रति लोगों की दीवानगी यहां देखने को मिलती है. अजमेर आने वाले जायरीन भी यहां चाय को पसंद करते है.

धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में प्रतिदिन हजारों जायरीन और पुष्कर में तीर्थ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है. ज्यादातर जायरीन ट्रेन से अजमेर पहुंचते हैं. यहां से दरगाह और पुष्कर जाते हैं. अजमेर शहर का दिल कहे जाने वाले मदार गेट से कवंडसपूरा की ओर घूमते ही है 'गोपाल खंडेलवाल टी स्टॉल' अपने आप में आकर्षण का केंद्र है. ​यह दुकान पिछले 42 सालों से केवल चाय नहीं बेच रहा, बल्कि यहां आने वाले हर शख्स की जुबान को उसकी मनपसंद चाय का स्वाद परोस रहा है.

चाय और कॉफी वैरायटी के लिए मशहूर (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

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42 बरस पुरानी चाय की यह दुकान अजमेर में चाय के शौकीन लोगों का प्रमुख ठिकाना है. ​दुकान के ऊपर लटके अलग-अलग बोर्ड किसी बहुराष्ट्रीय कैफे से कम नहीं लगते. इन तख्तियों पर अलग-अलग राज्यों और देशों की चाय-कॉफी के नाम लिखे हैं. ग्राहक बोर्ड देखता है, अपनी पसंद बताता है और चंद मिनटों में खौलते पतीले से छनकर उसकी पसंदीदा चाय कुल्हड़ या कांच के गिलास में उसके हाथ में होती है. आम दिनों में गुजराती, काठियावाड़ी, मद्रासी, कश्मीरी, साउथ इंडियन पर राजस्थानी चाय का स्वाद मिलता है.

नहीं बदला स्वाद और गुणवत्ता
नहीं बदला स्वाद और गुणवत्ता (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

चाय के स्वाद का राज : ​दुकान में पिछले 28 बरसों से चाय बना रहे ओम प्रकाश जी का कहना है कि यह दुकान गोपाल जी खंडेलवाल के पिता ने करीब 42 साल पहले शुरू की थी. शुरुआत एक सामान्य चाय की थड़ी के रूप में हुई थी, लेकिन अजमेर की खासियत यह है कि यहां हर दिन देश-विदेश से जायरीन और पुष्कर जाने वाले श्रद्धालु आते हैं.

एक ही छत के नीचे 20 तरह की चाय और 10 तरह की कॉफी : ​इस दुकान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां चाय का सिर्फ एक घिसा-पिटा फॉर्मूला नहीं चलता. यहां आने वाला ग्राहक चाहे देश के किसी भी कोने से आया हो, उसे उसकी मिट्टी और संस्कृति के स्वाद वाली चाय हाजिर मिलती है. चाय में उनका टेस्ट भी अलग-अलग होता है. ऐसे में जिस राज्य से व्यक्ति आया है उसे उनकी दुकान पर चाय उसकी मांग के अनुसार ही चाय बनाकर दी जाती है. उन्होंने बताया कि 20 प्रकार की चाय और 10 तरह की कॉफी यहां बनाकर ग्राहकों को दी जाती है. उन्होंने बताया कि बनाने का तरीका, अलग- अलग चाय की पत्तियां , मसाले ही इसमें अहम होते है. ओमप्रकाश ने बताया कि 250 से 300 नियमित ग्राहक है जो प्रतिदिन चाय पीने आते हैं, जबकि उर्स मेले में 500 कप चाय की रोज खपत होती है.

एक ही छत के नीचे 20 तरह की चाय और 10 तरह की कॉफी
एक ही छत के नीचे 20 तरह की चाय और 10 तरह की कॉफी (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

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​​दुकान पर मुख्य रूप से मिलने वाली वैरायटी:-

  • ​विदेशी और पारंपरिक फ्लेवर: ईरानी चाय, अमेरिकन स्पेशल टी और कश्मीरी काहवा स्टाइल चाय.
  • ​क्षेत्रीय विविधता: ठेठ गुजराती चाय, कड़क काठियावाड़ी चाय, मद्रासी चाय, राजस्थानी मसाला चाय और साउथ इंडियन फिल्टर टी.
  • ​खास वैरायटी: केसरिया चाय, बंगाली चाय, मराठी और सिंधी स्टाइल चाय.
  • ​कॉफी के दीवानों के लिए: 10 अलग-अलग किस्मों की हॉट और कोल्ड कॉफी, जिसे पारंपरिक अंदाज में तैयार किया जाता है.

जैसी पसंद वैसी चाय उपलब्ध : चाय के शौकीन हरि राम बताते हैं कि वो पिछले कई वर्षों से वे यहां चाय पीने आते रहे हैं. इनकी दुकान की खासियत यह है कि ग्राहक किसी भी राज्य के चाय का स्वाद मांगता है तो उसे यहां उपलब्ध हो जाती है. ज्यादातर लोग काठियावाड़ी और राजस्थानी चाय को पसंद करते हैं. अजमेर में यह चाय की दुकान 42 बरस से काफी मशहूर है. अजमेर आने वाले जायरीन इनकी दुकान पर लगे बोर्ड देखकर यहां रुकते है और चाय की चुस्की का आनंद लेते हैं. कई जायरीन तो एक बार आने के बाद दोबारा सुबह जल्द आ जाते हैं और पूछते हैं कि दुकान कब खुलेगी.

चाय और कॉफी के प्रति लोगों की दीवानगी
चाय और कॉफी के प्रति लोगों की दीवानगी (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

30 बरसों में नहीं बदला स्वाद और गुणवत्ता : अरविंद धौलखेड़िया मुख्य पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं. धौलखेड़िया बताते हैं कि अजमेर में सबसे पुरानी चाय की दुकान यहीं है. 30 वर्षों से घर से ऑफिस इसी रोड से आता जाता रहता हूं. हर दूसरे तीसरे दिन यहां चाय पीने का मौका मुझे मिलता है. दुकान की खासियत यह है कि यहां पर अलग-अलग राज्य के अलग-अलग स्वाद की चाय और कॉफी यहां मिल जाती है. उर्स मेला जब लगता है तो अजमेर आने वाले जायरीन के लिए यह चाय की दुकान खास आकर्षण रहती है.

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इस दुकान के दीवाने हैं लोग
इस दुकान के दीवाने हैं लोग (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

जायरीन होते हैं आकर्षित : चाय के शौकीन अनूप शर्मा बताते हैं कि धार्मिक पर्यटन नगरी होने के कारण यहां रोज जायरीन आते जाते रहते हैं, जो अलग अलग राज्यों से आते है. शर्मा ने कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से चाय पीने के लिए गोपाल खंडेलवाल की दुकान पर आ रहा हूं. इनकी चाय का स्वाद आज भी लाजवाब है. मेरी फेवरेट अमरीकन चाय है. दुकान मालिक गोपाल खंडेलवाल अपनी बेटी के पास अमेरिका गए हैं. उनके रिश्तेदार नकुल खंडेलवाल ने बताया कि 42 वर्षों पहले उनके चाचा ने यह दुकान शुरू की थी, जो अपनी स्वाद की विविधता से विख्यात है. उनके रिश्तेदार नकुल खंडेलवाल बताते हैं कि 42 साल पहले उनके ताऊजी ने जिस सादगी और निष्ठा के साथ इस दुकान की नींव रखी थी, आज भी वही सिद्धांत काम कर रहे हैं. स्वाद की यह विविधता ही खंडेलवाल परिवार की पहचान है. उनका मानना है कि चाय सिर्फ एक कारोबार नहीं, बल्कि अजमेर आने वाले हर मुसाफिर का स्वागत करने का उनका अपना मीठा तरीका है.

गोपाल खंडेलवाल टी स्टॉल
गोपाल खंडेलवाल टी स्टॉल (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
Last Updated : September 26, 2026 at 2:59 PM IST

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