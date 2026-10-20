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Operation Chakravyuh : हेरोइन तस्करी के मामले में राजियासर का अजलम गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन और उम्र महज 21 साल...

पीलीबंगा पुलिस थाना, हनुमानगढ़ ( ETV Bharat, Hanumangarh )

हनुमानगढ़: जिले के पीलीबंगा पुलिस ने हेरोइन तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एक युवक को पकड़ा. आरोपी की पहचान अजलम उर्फ अज्जू रूप मे हुईं है, जो श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ का निवासी है. अज्जू के पाकिस्तान से संपर्क की बात सामने आई है. तस्करी के आरोपी की उम्र महज 21 वर्ष है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.