Operation Chakravyuh : हेरोइन तस्करी के मामले में राजियासर का अजलम गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन और उम्र महज 21 साल...
अजलम उर्फ अज्जू के पाकिस्तान से संपर्क की बात सामने आई है. तस्करी के आरोपी की उम्र महज 21 वर्ष है.
Published : October 20, 2026 at 5:18 PM IST
हनुमानगढ़: जिले के पीलीबंगा पुलिस ने हेरोइन तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एक युवक को पकड़ा. आरोपी की पहचान अजलम उर्फ अज्जू रूप मे हुईं है, जो श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ का निवासी है. अज्जू के पाकिस्तान से संपर्क की बात सामने आई है. तस्करी के आरोपी की उम्र महज 21 वर्ष है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
पीलीबंगा थाना प्रभारी राय सिंह सुथार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी गैंग के सदस्य अजलम उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में जिन वांछित आरोपियों का नाम सामने आया है, उन पर इनाम का ऐलान किया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई है. जल्द उनकी भी गिरफ्तारी होगी. पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा. तस्करी के आरोपी अज्जू के तार पाकिस्तान के साथ देश के कई राज्यों से जुड़े हैं.
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यह था मामला: 25 सितंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने रांझे खान उर्फ रांझू खान से 1.546 किलो हेरोइन, चीन निर्मित पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए थे. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच पीलीबंगा थाना प्रभारी रायसिंह को सौंपी गई. इस केस में मुख्य सप्लायर अविनाश उर्फ गोंगलू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है. अब अजलम उर्फ अज्जू की गिरफ्तारी के बाद तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी होने की उम्मीद है. सुथार ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पकड़े गए आरोपी पाकिस्तान के तस्करों के सम्पर्क मे कैसे आए.
चार आरोपियों पर इनाम: हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने हेरोइन तस्करी के इस प्रकरण में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2-2 हजार रुपए का इनात घोषित किया. इनमें राजन निवासी न्यू सूरतगढ़, अमीर खान निवासी उदयपुर गोदारान थाना राजियासर, जहीर खान निवासी बिरधवाल स्टेशन और मनदीप सिंह निवासी तरनतारन, पंजाब शामिल है. जिले में नशे के खिलाफ चलाए 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. बीते सात में पुलिस ने करोड़ों रुपए की हेरोइन, अवैध शराब, नगदी एवं हथियार पकड़े हैं.
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