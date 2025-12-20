सरगुजा में प्रशासनिक योजनाओं को पूरा करना लक्ष्य, अमेरा कोल माइंस विवाद का निकालेंगे हल : अजीत वसंत
कलेक्टर अजीत वसंत ने सरगुजा कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया. इस दौरान कलेक्टर ने जिले में चल रही सरकारी योजनाओं को पूरा करना प्राथमिकता बताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 20, 2025 at 7:32 PM IST
सरगुजा : आईएएस अजीत वसंत ने सरगुजा के 53वें कलेक्टर के तौर पर पदभार ग्रहण किया. आपको बता दें कि कलेक्टर अजीत वसंत 2013 बैच के आईएएस हैं.पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने मीडिया संवाद का कार्यक्रम रखा.अजीत वसंत ने इस दौरान जिले की समस्याओं और चुनौतियों को लेकर विचार साझा किए. पदभार ग्रहण करने के बाद अजीत वसंत ने कहा कि शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के साथ ही उनकी प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं होंगी.
अमेरा कोल माइंस विवाद पर दिया बयान
अजीत वसंत ने कहा कि वर्तमान में जब मैं यहां आया हूं तो धान की खरीदी का समय है, तो अभी सबसे अधिक फोकस उस दिशा में होगा. किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इस बात के लिए पहले ही अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं.अमेरा कोल खदान विवाद को लेकर अजीत वसंत ने बयान दिया है.
अभी मुझे कम समय हुआ है लेकिन किसानों की जो मांग है उसमें फिर से परीक्षण किया जाएगा.अगर परीक्षण के बाद अगर ये लगता है कि आम नागरिकों को उनके अधिकार के तहत लाभ नहीं मिला है तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा. माइनिंग प्रोसेस में मिलने वाला लाभ चाहे वो नौकरी हो या फिर अन्य सुविधा वो उसका अधिकार है और उसे वो दिलाया जाएगा - अजीत वसंत, कलेक्टर
सरकारी योजनाओं को पूरा कराना ही लक्ष्य
कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि शासन के दिशा निर्देश पर मैंने सरगुजा जिले में कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है. सरगुजा एक बहुत ही पुराना और प्रतिष्ठित जिला है. इस जिम्मेवारी को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा आशान्वित हूं.सरगुजा जिले में शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं. यहां के आम नागरिक को सर्विस डिलीवरी से जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करना और शासन की योजनाओं में सरगुजा जिले का प्रदर्शन उत्कृष्ट करना मेरा लक्ष्य होगा.प्राथमिकताओं के साथ जिले में एक बेहतर प्रशासनिक माहौल का निर्माण करना मेरा काम रहेगा.
