ETV Bharat / state

बिहार में हो सकते हैं दोबारा चुनाव? महागठबंधन ने दिया नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर

भागलपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के महज तीन महीने बाद बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को जनता के साथ विश्वासघात बताया है. साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर भी दे दिया है.

जनादेश के साथ धोखा: मीडिया से बातचीत करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता से 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलाने का वादा किया गया था. उसी चेहरे पर जनता ने वोट दिया, लेकिन अब अचानक सत्ता और नेतृत्व में बदलाव कर दिया गया, जो जनादेश के साथ धोखा है.

पूर्व विधायक अजीत शर्मा का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा की साजिश है. भाजपा का पुराना इतिहास रहा है कि वह अपने साथ रहने वाली किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं देती है. राज्यसभा जाना नीतीश कुमार का व्यक्तिगत फैसला नहीं लगता, बल्कि उन्हें राजनीतिक रूप से हाईजैक कर लिया गया है."- अजीत शर्मा, पूर्व कांग्रेस विधायक

बिहार में फिर से चुनाव करवाएं: कांग्रेस नेता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके. साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस तरह के विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करेगी. अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि वे बिहार छोड़कर राज्यसभा न जाएं और महागठबंधन के साथ आकर दोबारा चुनाव करवाएं.