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झारखंड का मान: रग्बी खिलाड़ी अजित नाग का भारतीय अंडर-20 टीम में चयन, भुवनेश्वर एशिया कप में दिखाएंगे दम

अजित नाग ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड के स्टार रग्बी खिलाड़ी अजित नाग ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. अजित का चयन भारतीय अंडर-20 रग्बी टीम में किया गया है. वह 14 से 15 नवंबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले अंडर-20 एशिया रग्बी कप में भारतीय टीम की ओर से मैदान पर उतरेंगे. अजित के इस चयन से झारखंड के खेल जगत और रग्बी प्रेमियों में खुशी की लहर है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजित का दबदबा