झारखंड का मान: रग्बी खिलाड़ी अजित नाग का भारतीय अंडर-20 टीम में चयन, भुवनेश्वर एशिया कप में दिखाएंगे दम
झारखंड के अजित नाग का भारतीय अंडर-20 रग्बी टीम में चयन हुआ है. वे एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 11, 2026 at 6:05 PM IST
रांची: झारखंड के स्टार रग्बी खिलाड़ी अजित नाग ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है. अजित का चयन भारतीय अंडर-20 रग्बी टीम में किया गया है. वह 14 से 15 नवंबर तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले अंडर-20 एशिया रग्बी कप में भारतीय टीम की ओर से मैदान पर उतरेंगे. अजित के इस चयन से झारखंड के खेल जगत और रग्बी प्रेमियों में खुशी की लहर है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजित का दबदबा
अजित नाग का अंतरराष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन और अनुभव बेहद शानदार रहा है. वह लगातार वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं:
- वर्ष 2024: मलेशिया के जोहोर बाहरू में आयोजित 'एशिया रग्बी अंडर-18 चैंपियनशिप' में भारतीय टीम का हिस्सा बने.
- वर्ष 2025: बिहार के राजगीर में आयोजित 'एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप' में देश के लिए खेले.
- वर्ष 2025 (चीन): चीन के होहोट में आयोजित 'अंडर-18 एशिया चैंपियनशिप' में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया.
- सितंबर 2026 (चीन): चीन के किंगदाओ में आयोजित 'अंडर-18 एशिया रग्बी चैंपियनशिप' में भारतीय जर्सी में नजर आए.
लगातार दमदार खेल दिखाने के बाद अब नवंबर 2026 में भुवनेश्वर में होने वाले एशिया कप के लिए उनका चयन उनकी प्रतिभा पर मुहर लगाता है.
प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण का परिणाम- झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन
झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव हेजाज असदक ने अजित नाग के चयन पर खुशी जताते हुए इसे राज्य के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा, "अजित लगातार मैदान पर पसीना बहा रहे हैं. अपनी अद्भुत प्रतिभा, कड़े अनुशासन और खेल के प्रति बेजोड़ समर्पण के कारण ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है. अंडर-20 एशिया कप में भी वह अपने शानदार खेल से देश और झारखंड का नाम जरूर रोशन करेंगे."
खेल जगत और खेल प्रेमियों ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं
अजित नाग की इस बड़ी उपलब्धि पर झारखंड रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन (JRFA) के अध्यक्ष विष्णु जालान, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, महासचिव हेजाज असदक, कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, शादाब खान, फिरोज अंसारी और शशि पांडे समेत विभिन्न जिला संघों के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है. सभी ने रग्बी एशिया कप में भारतीय टीम की जीत और अजित के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
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