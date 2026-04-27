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अजीत जोगी की जयंती : चिंतक साहित्यकार और कुशल प्रशासक की निभाई भूमिका

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की 29 अप्रैल को पुण्यतिथि है.उनके शासन में छत्तीसगढ़ में कई विकास कार्य हुए.

Birth anniversary of former CM Ajit Jogi
पूर्व सीएम अजीत जोगी की जयंती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 5:58 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 6:16 PM IST

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रायपुर : 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जयंती मनाई जाएगी. अजीत जोगी एक अच्छे और कुशल प्रशासक के साथ ही चिंतक और साहित्यकार भी रहे हैं. उन्होंने एक उपन्यास फूल कुंवर भी लिखा था, जिसमें आदिवासी महिला की व्यथा और दुख दर्द का उल्लेख किया था. इसके साथ ही उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम सपनों के सौदागर था. अजीत जोगी सामान्य वर्ग में परीक्षा देकर आईएएस और आईपीएस की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की थी.

साल 2000 में बने मुख्यमंत्री

साल 2000 में छत्तीसगढ़ नए राज्य गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में अजीत जोगी ने शपथ ली थी. वे कलेक्टर के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रहे. अजीत जोगी ने अपने इतने व्यस्ततम समय के बाद भी न केवल अपने पेंड्रा अंचल बल्कि छत्तीसगढ़ के जिले के निर्माण के संबंध में विकास के संबंध में इतिहास के संबंध में इसके साथ ही पुरातत्व एवं संस्कृति के संबंध में भी रुचि ली थी. जिनको आगे चलकर छत्तीसगढ़ के अन्य मुख्यमंत्रियों ने आगे बढ़ाया.

Birth anniversary of former Chief Minister Ajit Jogi
साहित्यकार और प्रशासक के रूप में थी पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेधावी छात्र रहे अजीत जोगी
इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि अजीत जोगी शुरू से मेधावी छात्र रहे हैं. पेंड्रा के वनांचल क्षेत्र के रहने वाले थे. रायपुर में आकर पढ़ाई करते हुए सामान्य केटेगरी में आईपीएस और आईएएस की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी. 1 नवंबर साल 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक पार्टी के बहुमत के आधार पर छत्तीसगढ़ के 90 विधायक का नेतृत्व करते हुए छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व मिला था.

अजीत जोगी की जयंती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अजीत जोगी एक प्रकार से अच्छे विचारक, चिंतक , लेखक और साहित्यकार थे.अजीत जोगी की अनुभूति जन जन के मन में समाई हुई थी. छत्तीसगढ़ को लेकर अजीत जोगी कहा भी करते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग. अजीत जोगी ने अपनी आत्मकथा सपनों के सौदागर में एक प्रकार से यही व्यक्त किया था. इनके साथ ही कई और भी कृतियां अजीत जोगी ने लिखी थी- डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र,इतिहासकार

Birth anniversary of former Chief Minister Ajit Jogi
अजीत जोगी ने लिखी थी किताब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टोनही प्रथा से संबंधित लिखा था उपन्यास


इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने आगे बताया कि अजीत जोगी ने एक उपन्यास भी लिखा था जिसका नाम फूल कुंवर था. आदिवासी महिला की अभिव्यक्ति को पितृ सत्तात्मक राज्य के द्वारा या समाज के शोषण के खिलाफ लिखा था. इस उपन्यास में उन्होंने टोनही प्रथा का भी जिक्र किया था. अजीत जोगी में कलेक्टर के रूप में प्रशासनिक दायित्व को लेकर अंग्रेजी में भी एक पुस्तक लिखी थी. जब हम अपने अंचल की बात करते हैं राष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का मतभेद भले हो लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो सब मिलजुल करके अच्छी सोच रख करके सर्वांगीण विकास कर सकते हैं. अजीत जोगी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे. अजीत जोगी राज्यसभा सांसद के साथ ही मुख्यमंत्री भी रहे. कई तरह के दायित्व का निर्वाह अजीत जोगी ने किया था. जब अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी उस शपथ कार्यक्रम में मैं भी शामिल था.



छत्तीसगढ़ के शोषण के खिलाफ पीड़ा
अजीत जोगी को पहले के छत्तीसगढ़ के शोषण के खिलाफ एक पीड़ा थी. वनांचल और ग्रामीण अंचल के लोगों के दुख दर्द को लेकर मैंने नागरिक होने के नाते अजीत जोगी में एक चीज यह भी पाया कि अनुशासन और प्रशासन की दृष्टि से अजीत जोगी इतने सक्षम थे कि उनके सामने कोई भी बड़े-बड़े अधिकारी बिना बोले कुर्सी में नहीं बैठते थे. अधिकारी अनुशासित रहते थे. इतिहासकार ने बताया कि जब अजीत जोगी विश्वविद्यालय में पंडित सुंदरलाल शर्मा की जयंती पर आए थे तो मैंने उन्हें इस बात को लेकर बधाई दी थी कि मेरे 30 साल के प्रयास के बाद प्राचीन भारत इतिहास एवं संस्कृति विभाग का प्रारंभ हुआ था.



मृदुभाषी थे अजीत जोगी
अजीत जोगी में मिलनसारिता मृदुभाषिता और हंसमुख स्वभाव रहा है. एक बार घटना होने के बाद उन्हें इसका काफी सामना करना पड़ा. बावजूद इसके अजीत जोगी की दृढ़इच्छा शक्ति और विचार शक्ति इतनी मजबूत थी कि उनका काम नहीं रुका. जितनी भी दर्द या पीड़ा रही हो बावजूद इसके हर हाल में उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा. अजीत जोगी ने कुछ समितियों का भी निर्माण अपने कार्यकाल में किया था. जिसमें सोना खान के जमीदार क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह के परिवार की वंशावली तैयार करके शासन को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. उस दौर में एक वैचारिक मतभेद भी था कि कवर्धा के नाम को बदला जाए. इसको लेकर राज परिवार या कबीर विचारधारा के लोग इस पर आपत्ति करने लगे थे. तब उस समय मैंने कहा था कि कवर्धा को कवर्धा रहने दिया जाए बल्कि जिला को कबीरधाम लिखा जाए. इसके साथ ही जितने भी शासकीय भवन को लेकर भी नामकरण समिति का गठन किया था. प्रकृति शहीद और सेनानियों के जितने भी नाम मैंने दिए थे उनको भी रखा गया था.



एकेडमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अजीत जोगी की रुचि उसमें भी थी. क्योंकि हम देखते हैं की व्यस्तता और जीवन की आपाधापी में बुद्धिजीवी चिंतन के प्रति लोगों को समय कम मिलता है. अजीत जोगी ने अपने इतने व्यस्ततम समय के बाद भी न केवल अपने पेंड्रा अंचल बल्कि छत्तीसगढ़ के जिले के निर्माण के संबंध में विकास के संबंध में इतिहास के संबंध में इसके साथ ही पुरातत्व एवं संस्कृति के संबंध में भी रुचि ली थी. जिनको आगे चलकर छत्तीसगढ़ के अन्य मुख्यमंत्रीयों ने आगे बढ़ाया. ऐसे में हम कह सकते हैं की अजीत जोगी एक कर्मठ और कुशल प्रशासक थे. उनमें दृढ़इच्छा शक्ति भरी हुई थी. अजीत जोगी से जितना बना. उन्होंने समाज के लिए देश में राज्यसभा सदस्य के रूप में राजनीतिक चिंतक के रूप में बहुत कुछ किया. सामाजिक दृष्टिकोण से अजीत जोगी के आकस्मिक निधन से एक क्षति हुई. अरपा, नर्मदा माटी के घाटी को अजीत जोगी ने गौरवान्वित किया था, क्योंकि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है वही आसपास अजीत जोगी पेंड्रा क्षेत्र के रहने वाले थे.


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Last Updated : April 27, 2026 at 6:16 PM IST

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