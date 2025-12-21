ETV Bharat / state

कोडीन कफ सिरप की तस्करी; मिर्जापुर में आरोपी अजीत और अक्षत यादव गिरफ्तार, खाद्य औषधि विभाग ने करायी थी FIR

मिर्जापुर: अदलहट पुलिस को कोडीन कफ सिरप के मामले में बड़ी सफलता मिली है. खाद्य औषधि विभाग की FIR पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने रविवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिर्जापुर खुर्द के प्रोपराइटर अजित यादव और मेसर्स एके डिस्ट्रीब्यूर्स सिकरा बरईपुर के प्रोपराइटर अक्षत यादव को गिरफ्तार किया है.

प्रतिबंधित कफ सीरप की खरीद-बिक्री करने और कागजात नहीं दिखाने पर 4 दिसंबर को औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल ने जनपद के चार दवा दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करायी था. उन्होंने थाना जमालपुर में एक व अदलहाट में तीन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

शैली ट्रेडर्स से हुई कोडीन सिरप की सप्लाई: गिरफ्तार अजीत यादव बरईपुर नरायनपुर थाना अदलहाट का रहने वाला है. अजित यादव निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से दुकान मिर्जापुर खुर्द थाना अदलहाट में चलाता है. पुलिस की पूछताछ के दौरान उचित जवाब न देने तथा पर्याप्त एविडेंस मिलने पर गिरफ्तार किया गया. आरोप है कि शैली ट्रेडर्स रांची झारखण्ड से लगभग 23,000 शीशी न्यू फेंसिडिल कफ सिरप 100 मिलीलीटर फर्म निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई हुई थीं.

ड्रग लाइसेंस मे लगा आधार कार्ड फर्जी: आरोपी की फर्म निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स मौके पर एक्टिव नहीं पाई गयी. केवल एक या दो बार दुकान खोली गयी थी. कोई दवा का व्यवसाय नहीं किया गया. फर्म निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स के ड्रग लाइसेंस मे लगा आधार कार्ड फर्जी पाया गया. बैंक में लगे आधार कार्ड के पता मोहल्ला छोटी गैवी थाना सिगरा वाराणसी पाया गया है. इससे ड्रग लाइसेंस में लगा आधारकार्ड फर्जी साबित हुआ. आरोपी की फर्म निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स का खाता कोटक महेन्द्रा बैंक लहुरावीर वाराणसी में है. इसमें लगभग 31,61,720 रुपये टर्न ओवर किया गया था.

अक्षत यादव पर धांधली का आरोप: आरोपी की फर्म निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स को शैली ट्रेडर्स से, भेजे गए माल का बिल, परिवहन में प्रयुक्त हुए वाहनों के नंबर तथा ट्रेसबिलिटी डिटेल्स के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए GST डिपार्टमेंट मिर्जापुर से पुलिस विवरण हासिल कर रही है. वहीं गिरफ्तार अक्षत यादव नरायनपुर थाना अदलहाट का रहने वाला है. एके डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से सिकरा बरईपुर दुकान चलाता था. दर्ज मुकदमे के मामले में जब पुलिस सघन पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया है.