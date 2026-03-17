रुद्रप्रयाग के कंडारा वार्ड से अजयवीर भंडारी ने ली जिला पंचायत सदस्य पद की शपथ, जानिए पूरा मामला
कंडारा वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी अजयवीर भंडारी को कोर्ट से मिली राहत, अब क्लीन चिट मिलने पर जिला पंचायत सदस्य पद की ली शपथ
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 17, 2026 at 10:36 PM IST
रुद्रप्रयाग: आखिरकार कोर्ट से राहत मिलने के बाद कंडारा वार्ड से निर्वाचित सदस्य अजयवीर भंडारी ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.
दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लगे थे आरोप: गौर हो कि अजयवीर भंडारी के नाम दो स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज होने की शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत वापस लेने के बाद न्यायालय से उन्हें राहत मिली, जिसके बाद उन्हें शपथ ग्रहण की अनुमति दी गई. उन्हें न्यायालय से राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है.
जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने दिलाई शपथ: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजयवीर के शपथ लेने के बाद जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई भी खिलाई. वहीं, शपथ ग्रहण के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने अजयवीर भंडारी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. इस दौरान अजयवीर भंडारी ने पूरे समर्पण और मजबूती के साथ विकास कार्य करने की बात कही.
"भले ही मैंने विलंब से शपथ ली है, लेकिन अब मैं पूरे समर्पण और मजबूती के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा. जीवन में समय का विशेष महत्व होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद मैंने हार नहीं मानी और न्याय मिलने के बाद अब मैं जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करूंगा."- अजयवीर भंडारी, निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, कंडारा वार्ड
केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कही ये बात: अजयवीर भंडारी ने आगे कहा कि क्षेत्र की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. कार्यक्रम में मौजूद केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि अजयवीर भंडारी को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, लेकिन आखिरकार उन्हें न्याय मिला. उन्होंने उन्हें एक कर्मठ और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता बताते हुए कहा कि जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं.
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