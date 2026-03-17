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रुद्रप्रयाग के कंडारा वार्ड से अजयवीर भंडारी ने ली जिला पंचायत सदस्य पद की शपथ, जानिए पूरा मामला

रुद्रप्रयाग: आखिरकार कोर्ट से राहत मिलने के बाद कंडारा वार्ड से निर्वाचित सदस्य अजयवीर भंडारी ने जिला पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई.

दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लगे थे आरोप: गौर हो कि अजयवीर भंडारी के नाम दो स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज होने की शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायत वापस लेने के बाद न्यायालय से उन्हें राहत मिली, जिसके बाद उन्हें शपथ ग्रहण की अनुमति दी गई. उन्हें न्यायालय से राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है.

जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने दिलाई शपथ: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजयवीर के शपथ लेने के बाद जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई भी खिलाई. वहीं, शपथ ग्रहण के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम कठैत ने अजयवीर भंडारी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया. इस दौरान अजयवीर भंडारी ने पूरे समर्पण और मजबूती के साथ विकास कार्य करने की बात कही.