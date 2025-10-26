ETV Bharat / state

अजयराज सिंह हत्याकांड: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह सहित दो गिरफ्तार

जून माह में हुए अजयराज सिंह हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह डेट और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 को पकड़ा (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 26, 2025 at 4:36 PM IST

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गत जून माह में हुए अजयराज सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह डेट सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इस मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी भैरू झूंपड़ा फरार है, जिसकी भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि शहर के कोतवाली थाना इलाके में गत एक जून की रात को हत्या की घटना हुई थी. मोडजी का मिन्नाणा निवासी अजयराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. इस मामले में नामजद आरोपी गंगरार थाना क्षेत्र के डेट निवासी ईश्वरसिंह फरार चल रहा था. सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि इस आरोपी के उदयपुर में होने की जानकारी मिली थी. इस पर पुलिस ने उदयपुर में दबिश दी और आरोपी ईश्वरसिंह को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ एक अन्य आरोपी राजपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाया है तथा न्यायालय में भी पेश किया. वहीं, इसी मामले में नामजद एक अन्य आरोपी भैरू झूंपड़ा अब भी फरार है. इसकी भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है.

यह है पूरा मामला: गत एक जून की रात को अजयराज सिंह अपने साथी ओमकार शर्मा, गजेंद्र सिंह चौहान, शैलेंद्र सिंह के साथ सेमलपुरा चौराहा से कोटा मार्ग स्थित एक होटल पर खाना खा रहा था. इसी दौरान बजरी विवाद को लेकर अजयराज के विरोधी गुट के लोग मौके पर पहुंच गए. इस दौरान फायरिंग की गई और दो कारों में भी आग लगा दी गई थी. इसमें एक गोली अजयराज सिंह को लगी और इसकी मौत हो गई थी.

इनकी हो चुकी है गिरफ्तारी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या के इस मामले में पुलिस अब तक कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. ईश्वरसिंह से पहले पुलिस ने जैसलमेर से आरोपी हर्षवर्धन सिंह, मनोज चौधरी व बद्रीलाल जाट को गिरफ्तार किया था. बाद में आरोपियों को पनाह देने वाले भीलवाड़ा जिले के सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरू, सुरेंद्र सिंह पुत्र मांगू सिंह, जैसलमेर जिले के सखी मोहम्मद उर्फ सलीम खान को गिरफ्तार कर चुकी है. इस तरह अब तक नामजद 30 में से 19 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं.

अजयराज सिंह हत्याकांड
मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह डेट अरेस्ट
चित्तौड़गढ़ पुलिस
