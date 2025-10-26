ETV Bharat / state

अजयराज सिंह हत्याकांड: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह सहित दो गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गत जून माह में हुए अजयराज सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ईश्वरसिंह डेट सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. इस मामले में एक अन्य मुख्य आरोपी भैरू झूंपड़ा फरार है, जिसकी भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि शहर के कोतवाली थाना इलाके में गत एक जून की रात को हत्या की घटना हुई थी. मोडजी का मिन्नाणा निवासी अजयराज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. इस मामले में नामजद आरोपी गंगरार थाना क्षेत्र के डेट निवासी ईश्वरसिंह फरार चल रहा था. सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही थी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने बताया कि इस आरोपी के उदयपुर में होने की जानकारी मिली थी. इस पर पुलिस ने उदयपुर में दबिश दी और आरोपी ईश्वरसिंह को गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ एक अन्य आरोपी राजपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार दोनों ही आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाया है तथा न्यायालय में भी पेश किया. वहीं, इसी मामले में नामजद एक अन्य आरोपी भैरू झूंपड़ा अब भी फरार है. इसकी भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है.