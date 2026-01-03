ETV Bharat / state

“मैंने कोई गलत या विवादित बयान नहीं दिया, बेवजह बौखला रहे हैं बीजेपी के मंत्री”, अजय सिंह चौटाला ने दी सफाई

अजय सिंह चौटाला ( ETV Bharat )

सिरसा: जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने महेंद्रगढ़ में दिए गए अपने बयान को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, "मेरे बयान में कुछ भी गलत या आपत्तिजनक नहीं था. बीजेपी के मंत्री बिना वजह हमारे बयान पर आपत्ति जता रहे हैं. जानबूझकर इसे विवाद का रूप दिया जा रहा है." बीजेपी मंत्रियों पर बोला हमला: अजय सिंह चौटाला ने आगे कहा कि, "सरकार के कई मंत्री उनके बयान को लेकर “पागल” हो रहे हैं, जबकि देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है. महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े गंभीर सवालों पर बात करने के बजाय बीजेपी नेता बेवजह बयानबाजी में उलझे हुए हैं." अपने बयान पर दी सफाई: चौटाला ने अपने बयान पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि, मैंने केवल पड़ोसी और अन्य देशों के हालातों का जिक्र किया था कि दुनिया के कई देशों में यह देखा गया है कि जब जनता पर अत्याचार बढ़ता है, तब लोग संगठित होकर शासकों के खिलाफ खड़े होते हैं और तख्तापलट जैसी परिस्थितियां बनती हैं. मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं." देश के हालात पर जताई चिंता: जेजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि, "आज देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान हैं और आम जनता पर दबाव बढ़ रहा है. ऐसे में अब समय आ गया है कि नौजवान संगठित हों और बदलाव के लिए आगे आएं. देश में बदलाव लाने की ताकत केवल युवाओं के पास है.आने वाले समय में नौजवान ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे. इतिहास गवाह है कि जब भी देश में परिवर्तन आया है, उसमें युवाओं की अहम भूमिका रही है." अजय सिंह चौटाला ने दी सफाई (ETV Bharat) आपातकाल का दिया उदाहरण: अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस शासनकाल के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि, "उस दौर में जनता पर अत्याचार हुआ था, लेकिन उसी समय देश में क्रांति की लहर उठी और बदलाव आया. आज एक बार फिर देश को बदलाव की जरूरत है और जनता इस बदलाव के लिए तैयार है."