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OBC आरक्षण पर मंत्री अजय रावत का कांग्रेस पर प्रहार, बोले- बरगला रहा है विपक्ष, डोटसरा को दी नसीहत

भरतपुर: स्वतंत्रता दिवस समारोह में भरतपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री अजय रावत ने प्रदेशवासियों और भरतपुरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. समारोह के बाद उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ी है और जो निर्णय हुआ है, वह सही है. मंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया. उनके मुताबिक, वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस विषय को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि यदि प्रक्रिया में कहीं कोई कमी या खामी रह गई है तो उसे भी देखा जाएगा, लेकिन केवल राजनीतिक आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है.

कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार: ओबीसी आरक्षण की श्रेणी और आरक्षण की लॉटरी में कमी किए जाने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल उल्टी-सीधी बातें कर जनता का ध्यान भटकाना रह गया है. कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ठोस मुद्दा नहीं है और चुनाव नजदीक आने के कारण इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि चुनाव में जाने के लिए जनता को बरगलाना कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से कांग्रेस की ओर से आए दिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका आधार तथ्यों से अधिक राजनीतिक बयानबाजी है. राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. हाल ही में 309 निकायों के लिए सीट आरक्षण की सूची जारी हुई है और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

प्रभारी मंत्री अजय रावत (ETV Bharat Bharatpur)

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डोटासरा को तथ्यात्मक बोलने की नसीहत: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भी मंत्री अजय रावत ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डोटासरा आए दिन बिना पूरी जानकारी और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं. उनको किसी भी मुद्दे पर सोच-समझकर और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, यदि विपक्ष तथ्यात्मक तरीके से किसी विषय को उठाता है तो उसकी बात जनता को भी समझ में आती है और सरकार भी उस मुद्दे को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह सरकार की कमियों को तथ्यों के साथ सामने रखे. लेकिन बिना तथ्य के लगाए गए आरोपों से न तो जनता को सही जानकारी मिलती है और न ही सरकार के सामने कोई ठोस विषय पहुंचता है.