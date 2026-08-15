OBC आरक्षण पर मंत्री अजय रावत का कांग्रेस पर प्रहार, बोले- बरगला रहा है विपक्ष, डोटसरा को दी नसीहत
भरतपुर में प्रभारी मंत्री अजय रावत ने ओबीसी आरक्षण और अलवर विवाद पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया.
Published : August 15, 2026 at 1:38 PM IST
भरतपुर: स्वतंत्रता दिवस समारोह में भरतपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री अजय रावत ने प्रदेशवासियों और भरतपुरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. समारोह के बाद उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ी है और जो निर्णय हुआ है, वह सही है. मंत्री रावत ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया गया. उनके मुताबिक, वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस विषय को आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि यदि प्रक्रिया में कहीं कोई कमी या खामी रह गई है तो उसे भी देखा जाएगा, लेकिन केवल राजनीतिक आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करना उचित नहीं है.
कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार: ओबीसी आरक्षण की श्रेणी और आरक्षण की लॉटरी में कमी किए जाने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल उल्टी-सीधी बातें कर जनता का ध्यान भटकाना रह गया है. कांग्रेस के पास फिलहाल कोई ठोस मुद्दा नहीं है और चुनाव नजदीक आने के कारण इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. मंत्री ने कहा कि चुनाव में जाने के लिए जनता को बरगलाना कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से कांग्रेस की ओर से आए दिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनका आधार तथ्यों से अधिक राजनीतिक बयानबाजी है. राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज है. हाल ही में 309 निकायों के लिए सीट आरक्षण की सूची जारी हुई है और आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.
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डोटासरा को तथ्यात्मक बोलने की नसीहत: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर भी मंत्री अजय रावत ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि डोटासरा आए दिन बिना पूरी जानकारी और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं. उनको किसी भी मुद्दे पर सोच-समझकर और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, यदि विपक्ष तथ्यात्मक तरीके से किसी विषय को उठाता है तो उसकी बात जनता को भी समझ में आती है और सरकार भी उस मुद्दे को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है. उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह सरकार की कमियों को तथ्यों के साथ सामने रखे. लेकिन बिना तथ्य के लगाए गए आरोपों से न तो जनता को सही जानकारी मिलती है और न ही सरकार के सामने कोई ठोस विषय पहुंचता है.
अमित शाह की रैली 16 अगस्त को: अलवर में मंत्री संजय शर्मा के धरने पर बैठने के घटनाक्रम को लेकर मंत्री अजय रावत ने कहा कि अलवर का पूरा घटनाक्रम किसी बड़े प्रशासनिक टकराव का परिणाम नहीं था. उन्होंने इसे गलतफहमी और मिसकम्युनिकेशन का मामला बताया. उन्होंने कहा कि वे स्वयं 16 अगस्त को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के प्रभारी हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनके संज्ञान में थी. उनके अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ बैठकर बातचीत की गई और मामले का समाधान कर दिया गया.
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सफाईकर्मियों की नियुक्ति का मामला: मंत्री ने बताया कि अलवर में विवाद सफाईकर्मियों की नियुक्ति से जुड़े विषय को लेकर सामने आया था. उन्होंने कहा कि घटनाक्रम वाले दिन कुछ सफाईकर्मियों को मौके पर ही नियुक्ति दी गई थी, जबकि शेष 40 लोगों की नियुक्ति से संबंधित विषय पर भी आगे कार्रवाई की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत के माध्यम से मामले को सुलझा लिया गया है और इसे किसी बड़े प्रशासनिक विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य आयोजन: इससे पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर मंत्री अजय रावत ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हर्षोल्लास और उत्साह के साथ किया गया. उन्होंने समारोह में शामिल सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने विशेष रूप से स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने अच्छी तैयारी के साथ शानदार प्रदर्शन किया. साथ ही जिला प्रशासन की ओर से उत्कृष्ट कार्यों के लिए चयनित किए गए लोगों को भी उन्होंने बधाई दी. मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का दिन भी है.
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