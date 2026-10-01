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गोरखपुर स्पेन या ब्राजील? अजय राय का तंज- सीएम योगी और सांसद पैदल घूमें तब पता चलेगा हकीकत

अजय राय ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा, श्मशान का पैसा खाने वाला मुख्यमंत्री, गेरूआ वस्त्र पहनकर संन्यासियों को बदनाम कर रहा है.

अजय राय ने सीएम और सांसद रवि किशन पर किया तंज.
अजय राय ने सीएम और सांसद रवि किशन पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:45 PM IST

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गोरखपुर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे. यहां पिछले दिनों हुए भारी बारिश के कारण जल भराव की वजह कई लोगों का काफी नुकसान हुआ था. अजय ने पीड़ितों से मुलाकत की. उन्होंने कहा, राम मंदिर और श्मशान का पैसा खाने वाला मुख्यमंत्री गेरुआ वस्त्र पहनकर संन्यासियों को बदनाम कर रहा है.

बेतियाहाता हाता जैसे वीआईपी मोहल्ले से मुख्यमंत्री के शहर में भ्रष्टाचार झांक रहा है. उनके आने पर यहां नाले की सफाई की गई है. सिल्ट सड़क पर पड़ी हुई है. अजय राय ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संध्या यादव के घर पहुंचे. अजय राय ने नाले में डंडा डालकर न सिर्फ सिल्ट और पानी की गहराई दिखाई. सांसद रवि किशन पर जमकर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि रवि किशन को गोरखपुर स्पेन लगता है और उन्हें यह कूड़ा घर लग रहा है.

अजय राय ने खुद डंडे से नाली में जमी सिल्ट दिखाई. (Video Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने सांसद रवि किशन के गोरखपुर को स्पेन जैसा बताए जाने वाले बयान पर तंज कसा. उन्होंने कहा- रवि किशन को शहर स्पेन जैसा दिखाई देता है, लेकिन उन्हें आम लोगों की परेशानी दिखाई नहीं देती. सांसद रवि किशन और सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सड़कों पर पैदल घूमना चाहिए. तब उन्हें शहर की जमीनी हकीकत दिखाई देगी और पता चलेगा कि गोरखपुर स्पेन है या ब्राजील.

उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का शहर है. जहां जल निकासी की सुविधा नहीं है. आखिर 10 साल की सरकार में उनके शहर में हुआ क्या. अगर भ्रष्टाचार नहीं होता और सिस्टम ठीक होता तो क्या ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न होतीं. उन्होंने सरकार से मांग किया कि इस जल भराव की वजह से जिन भी व्यापारियों और आम नागरिकों का नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करें. झूठे सांसद बार-बार गोरखपुर को स्पेन बना रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए.

सांसद और योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जनता से माफी भी मांगनी चाहिए. अजय राय ने कहा कि जिस पवित्र पीठ पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं उसका भी ख्याल नहीं रखा. गोरखपुर को उन्होंने बदनाम और बर्बाद करने के साथ कूड़ेदान बना दिया है. अजय राय ने कहा कि जल भराव की समस्या के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.

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