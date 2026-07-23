"सरकारें बदलती हैं, पर शिक्षा संस्थानों की गरिमा नहीं": जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र, जानिए क्या कुछ कहा
अजय राय ने लिखा है कि विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होने के नाते, इस विषय पर आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 4:26 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश की राज्यपाल को पत्र लिखकर रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकांश भवनों को ध्वस्त किए जाने की खबरों ने प्रदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और पूरे शिक्षा जगत में भारी चिंता पैदा कर दी है. अजय राय ने आगे लिखा कि प्रदेश की संवैधानिक मुखिया और सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होने के नाते, इस विषय पर आपके हस्तक्षेप की आवश्यकता है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा और जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित विश्वविद्यालय किसी सरकार, राजनीतिक दल या व्यक्ति की संपत्ति नहीं होते. ये राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी, समाज की साझा धरोहर और आने वाली पीढ़ियों की अमानत होते हैं. सरकारें बदलती हैं, लेकिन शिक्षा संस्थानों की गरिमा, निरंतरता और उपयोगिता नहीं बदलनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर की अगुआई में निर्मित भारत के संविधान अनुच्छेद 30(1) के माध्यम से अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है. यह अधिकार राज्य से अपेक्षा रखता है कि किसी भी कथित दंडात्मक कार्रवाई की स्थिति में भी संविधान की भावना, प्राकृतिक न्याय, सार्वजनिक हित और अनुपातिकता के सिद्धांतों का पूर्ण पालन हो. ऐसे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के अनेक भवनों के ध्वस्तीकरण का निर्णय न्याय और प्रशासन दोनों की दृष्टि से गलत है.
अजय राय ने पत्र में आगे लिखा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय वर्ष 2013 से विधिवत संचालित हो रहा है और इतने वर्षों में इसने हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित किया है. रामपुर विकास प्राधिकरण भवन विस्तार से जुड़ी किसी भी आपत्ति को कानूनी प्रक्रिया और प्राधिकरण के तय नियमों के अंतर्गत सुलझा सकता था. इस विश्वविद्यालय में सभी धार्मिक और सामाजिक वर्गों के हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य, पढ़ाई और सपने किसी भी प्रशासनिक विवाद से कहीं ऊपर हैं. ऐसे में किसी भी निर्णय का पहला दायित्व इन्हीं निर्दोष विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होना चाहिए. इसके अलावा, इस शिक्षण संस्थान में कार्यरत अनेक कर्मचारी और शिक्षक अपनी सेवाओं के एवज में अपने परिवार का पालन करते हैं.
अजय राय ने यह भी कहा है कि आज का निर्णय, कल की प्रशासनिक परंपरा बनेगा. लोकतांत्रिक शासन में आज जो मानदंड स्थापित किए जाते हैं, वही भविष्य की प्रशासनिक परंपराओं का आधार बनते हैं, इसलिए शिक्षा संस्थानों के संबंध में ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए जो विधि के शासन को भी मजबूत करे और संस्थागत स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास को भी बनाए रखे, नहीं तो भविष्य की सरकारें वर्तमान केंद्र और राज्य में स्थापित भवनों के साथ भी ऐसा कर सकती हैं. तब इसी नियम का हवाला देकर उस कार्रवाई को सही ठहराया जाएगा.
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