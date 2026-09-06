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UP चुनाव से पहले ED की एंट्री? अजय राय का बड़ा लेटर!

लखनऊ: यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को पत्र लिखा है. उन्होंने गुजरात से जुड़ी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को मिले सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध धन के वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थियों की जांच की मांग की है. उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में ऐसी मुखौटा पार्टियों के संभावित इस्तेमाल को रोकने के संबंध में वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक जांच और कार्रवाई करने की भी डिमांड की है.







डिमांड का गुजरात कनेक्शन!: अजय राय ने प्रवर्तन निदेशक को पत्र के जरिए कहा है कि बीती चार सितम्बर को एक वेबसाइट की पड़ताल में गुजरात से जुड़ी छह दलों को वर्ष 2023-24 में 1,700 करोड़ का चंदा मिला, जबकि लोकसभा चुनाव में इन दलों ने सिर्फ 15 उम्मीदवार उतारे जाने का तथ्य सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार चार दलों के कार्यालय अहमदाबाद के एक ही क्षेत्र में हैं और शेष दो भी गुजरात में हैं. आम जनमत पार्टी को अकेले लगभग 620 करोड़ रुपए, सत्यवादी रक्षक पार्टी को लगभग 330 करोड़, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी को लगभग 219 करोड़, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को लगभग 200 करोड़, गरीब कल्याण पार्टी को लगभग 138 करोड़ और भारतीय नेशनल जनता दल को लगभग 191 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आई है.