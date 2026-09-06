UP चुनाव से पहले ED की एंट्री? अजय राय का बड़ा लेटर!
UP में मुखौटा पार्टियों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 6:20 PM IST
लखनऊ: यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को पत्र लिखा है. उन्होंने गुजरात से जुड़ी पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को मिले सैकड़ों करोड़ रुपये के संदिग्ध धन के वास्तविक स्रोत और अंतिम लाभार्थियों की जांच की मांग की है. उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में ऐसी मुखौटा पार्टियों के संभावित इस्तेमाल को रोकने के संबंध में वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक जांच और कार्रवाई करने की भी डिमांड की है.
डिमांड का गुजरात कनेक्शन!: अजय राय ने प्रवर्तन निदेशक को पत्र के जरिए कहा है कि बीती चार सितम्बर को एक वेबसाइट की पड़ताल में गुजरात से जुड़ी छह दलों को वर्ष 2023-24 में 1,700 करोड़ का चंदा मिला, जबकि लोकसभा चुनाव में इन दलों ने सिर्फ 15 उम्मीदवार उतारे जाने का तथ्य सामने आया है. रिपोर्ट के अनुसार चार दलों के कार्यालय अहमदाबाद के एक ही क्षेत्र में हैं और शेष दो भी गुजरात में हैं. आम जनमत पार्टी को अकेले लगभग 620 करोड़ रुपए, सत्यवादी रक्षक पार्टी को लगभग 330 करोड़, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी को लगभग 219 करोड़, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को लगभग 200 करोड़, गरीब कल्याण पार्टी को लगभग 138 करोड़ और भारतीय नेशनल जनता दल को लगभग 191 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आई है.
निष्पक्ष जांच की मांग: उन्होंने कहा कि यह तथ्य इस दृष्टि से गंभीर है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की पूर्व कार्रवाई में कुछ बोगस चंदे, हवाला, धन के संदिग्ध आवागमन और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी सामने आ चुकी है, इसलिए इन छह दलों के धन के वास्तविक स्रोत और उसके अंतिम लाभार्थी की जांच आवश्यक है. Prevention of Money Laundering Act 2002 की धारा 2(1)(U), 2(1)(Y), 3, 5, 17 एवं 18 के संदर्भ में, जहां यह धाराएं विधिवत लागू हों जांच की जाए.
इन बिंदुओं पर हो जांच:
- धन का वास्तविक स्रोत और मूल दाता कौन है?
- इन दलों के वास्तविक नियंत्रक या वास्तविक स्वामी (beneficial owners) कौन हैं?
- क्या विभिन्न दलों के बीच कोई एक ही CA, विचैलिया या काले धन का शोधन करने वाला तंत्र है?
- क्या धन को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से layer या route किया गया?
- क्या कैश, हवाला अथवा cross-border transactions का कोई संबंध है?
- धन का अंतिम लाभार्थी कौन है और उससे कौन-कौन सी संपत्तियां अर्जित हुई हैं?
कानूनी कार्रवाई की डिमांड: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि आयकर विभाग के साथ सूचनाओं का समन्वय कर बैंक खातों, कर-रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट, चंदे की रिपोर्ट और संदिग्ध लेन-देन का पैसों के लेन-देन तरीका (money trail) स्थापित किया जाए. अगर जांच में अनुसूचित अपराध (scheduled offence) और उससे उत्पन्न अपराध की आय (proceeds of crime) का विधिसम्मत आधार सामने आता है तभी धन शोधन अधिनियम (PMLA) के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाए.
अजय राय ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए यह भी जांचा जाना चाहिए कि क्या इसी प्रकार के संगठन या वित्तीय नेटवर्क वहां भी चुनावी धन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. राजनीतिक दल का पंजीकरण लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसका इस्तेमाल संदिग्ध धन को वैध दिखाने के माध्यम के रूप में नहीं होना चाहिए. जांच में सामने आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के साथ भी साझा की जाए जिससे आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A, 29B, 29C और अपने संबंधित नियमों/निर्देशों के तहत ऐसे दलों के पंजीकरण और वित्तीय अनुपालन पर आवश्यक निगरानी रख सके.
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