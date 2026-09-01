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IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने राज्यपाल को लिखा पत्र, हस्तक्षेप की मांग

IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर सियासी शोर!

अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र
अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 1:53 PM IST

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लखनऊ: यूपी की चर्चित और युवा IAS अफसर दिव्या मित्तल ने रविवार को ही इस्तीफा दे दिया. 2013 बैच की आईएएस अफसर के इस्तीफे की खबर चर्चा बनी हुई है. इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने आईएएस दिव्या मित्तल के इस्तीफे पर चिंता जताई. उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार के सामने इस बात को जरूर उठाएं.

सोशल मीडिया पर अपना त्यागपत्र किया था सार्वजनिक: प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लिखा कि उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की महिला IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने 30 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 13 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा से अपना त्यागपत्र सार्वजनिक किया है. यह वही अधिकारी हैं जिन्होंने IIT दिल्ली और IIM बेंगलुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विदेश की अच्छी नौकरी छोड़कर देश की सेवा के लिए IAS को चुना था.

उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में जिलाधिकारी के रूप में काम किया और जनहित के अनेक उल्लेखनीय कार्य किए. यह अपने आप में चिंता का विषय है कि ऐसी सक्षम अधिकारी को फील्ड की जिम्मेदारियों से हटाकर राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात किया गया और अब उन्होंने सेवा से अलग होने का निर्णय लिया.

अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र
अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र (Photo credit;ETV Bharat)

गंभीर आत्ममंथन का विषय: उनके इस्तीफे का कारण उन्होंने स्वयं स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार की 2017 में स्थापना के समय से यह घटना और प्रदेश के अन्य 13 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पूर्व में इस्तीफा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने के मामले गंभीर आत्ममंथन का विषय अवश्य हैं.

आपने हाल में गोरखपुर की व्यवस्थाओं पर स्वयं सवाल उठाए थे. उसी बीच वायरल वीडियो में गोरखपुर के सांसद को यह कहते हुए हुए सुना सुना गया कि "हमें तो गोरखपुर स्पेन जैसा दिखता है, तुम अंधे हो तो हम क्या करें. ऐसी भाषा जनसमस्याओं पर सवाल उठाने वालों के प्रति संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती है.

सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिस समारोह में यह बयान दिया गया, उसमें स्वयं मुख्यमंत्री हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संविधान और नियमों के अनुसार काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारी भी अपनी योग्यता और अनुभव के अनुरूप सम्मानपूर्वक काम नहीं कर पाएंगे तो छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ने वाले राजनीतिक दबाव की स्थिति क्या होगी?

दिव्या मित्तल 2013 बैच की IAS अधिकारी हैं.
दिव्या मित्तल 2013 बैच की IAS अधिकारी हैं. (Photo credit;ETV Bharat)

लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक: आपसे आग्रह है कि इस चिंताजनक स्थिति को तत्काल केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं, जिससे उत्तर प्रदेश में सक्षम और ईमानदार अधिकारियों का सम्मान सुरक्षित रहे. उनकी क्षमता और मनोबल को कमजोर न किया जाए. उनके अनुभव का पूरा लाभ प्रदेश की जनता के हित में लिया जाए. भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि संविधान और जनता के लिए काम करता है. इस संस्था की निष्पक्षता और सम्मान की रक्षा करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है.

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