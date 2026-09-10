यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा- "सीएम सिटी गोरखपुर में श्मशान घाट निर्माण में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार"
श्मशान घाट में हुए हादसे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 7:07 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने गोरखपुर पहुंचकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला. उन्होंने राप्ती नदी तट पर श्मशान घाट के निर्माण में भारी धांधली होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि श्मशान घाट में बने गजीबो के ध्वस्त होने से दो अधिवक्ताओं की जान जाना यह दर्शाता है कि निर्माण में किस स्तर का भ्रष्टाचार हुआ है.
अजय राय ने कहा कि सरकार श्मशान घाट जैसे पवित्र स्थान को भी भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से मुक्त नहीं रख पा रही है.
पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद मुआवजे की मांग: अजय राय गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे थे और उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले अधिवक्ता संजय सिंह के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी. उन्होंने सरकार से मांग की कि पीड़ित परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए. अजय राय ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में निर्माण कार्यों में ऐसी लापरवाही हुई. 5 साल पहले पूरे हुए निर्माण कार्य के गिर जाने के बाद अब नगर निगम को उस जगह को खतरनाक घोषित करना पड़ रहा है.
श्मशान घाट हादसे पर सरकार को घेरा: अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्यों के नाम पर भारी कमीशनखोरी हो रही है जिसका खामियाजा आम जनता को जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी. इस पर उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को पहले गोरखपुर आकर अपनी सरकार के कामकाज को देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश का युवा संगठित हो चुका है और आगामी समय में राजनीतिक तस्वीर बदलेगी. 'हनुमान अंश' फिल्म से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्में जरूर देखी जानी चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए.
राजनीतिक इशारों पर फैसले ले रहीं मायावती: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के आकाश आनंद को पद से हटाने के फैसले पर अजय राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बसपा का नेतृत्व राजनीतिक इशारों पर फैसले ले रहा है. आकाश आनंद जब अपने समाज की बात खुले मंच से रख रहे थे तो वह बात कुछ राजनीतिक समीकरणों को रास नहीं आई. उन्होंने कहा कि इसी वजह से पार्टी के भीतर अचानक ऐसे संगठनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं.
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