ETV Bharat / state

कन्नौज: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ईरान मुद्दे पर अमेरिका पर साधा निशाना, कहा, देशवासी ईरानी जनता के साथ हैं

अमेरिका पूरी तरह से दबंगई पर उतारू है, वह धमकी से इरान को झुकाना चाहता है.

अमेरिका पूरी तरह से दबंगई पर उतारू
अमेरिका पूरी तरह से दबंगई पर उतारू (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कन्नौज: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर बड़ा बयान दिया है, उन्होंने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका पूरी तरह से दबंगई पर उतारू है. ये बातें, सीजफ़ायर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियों से जाहिर होता है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को कन्नौज जिले के छिबरामऊ के रहने वाले वरिष्ठ दिवंगत कांग्रेसी नेता संजय पाल के घर पहुंचे थे, यहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा अमेरिका-ईरान वार की स्तिथ के बारे मे सवाल पूछे जाने पर, अजय राय ने कहां की अमेरिका पूरी तरह से ईरान पर जबरदस्ती कर रहा है, उस पर जबरदस्ती दबाव बनाकर समझौता करना चाहता है, लेकिन इरान लड़ रहा है.

जिस तरह से अमेरिका-ईरान को तबाह कर रहा है, धमकी देकर दबाव बनाना चाहता है, इसको कह सकते हैं कि अमेरिका खुली तौर पर गुंडई कर रहा है, हम सब लोग और पूरे देशवासी ईरान के साथ खड़े हैं, जिस तरह से वहां अत्याचार चल रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं. बंगाल चुनाव पर बोलते हुए अजय ने कहा कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस का प्रचम लहराएगा, वहां कांग्रेस आगे रहेगी, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पूछे गए सवाल पर अजय राय ने कहा, 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस का होगा.

अजय राय ने बताया कि कन्नौज आने से पहले वह फर्रुखाबाद गये थे, वहां, उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसके बाद वह कन्नौज पहुंचे, जहां पहले दिवंगत कांग्रेसी नेता को श्रद्धांजलि दी, फिर कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश दिए. कन्नौज पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया.

TAGGED:

US IRAN WAR
MIDDLE EAST WAR NEWS
CONGRESS STATE PRESIDENT AJAY RAI
AMERICA IS DESTROYING IRAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.