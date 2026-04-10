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अजय राय बोले- SIR की प्रक्रिया गैर कानूनी और लोकतंत्र के साथ धोखा, जनता के मतदान संबंधी अधिकारों का हनन

अजय राय ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने SIR के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा, SIR की प्रक्रिया गैर कानूनी है और लोकतंत्र के साथ धोखा है. जनता के मतदान संबंधी अधिकारों का हनन है. पूर्व में आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्धाज ने जब चुनाव आयोग से अपनी आरटीआई में SIR सम्बन्धी पत्रावली और आदेशों की कॉपी मांगी तो चुनाव आयोग के प्रमुख सचिव ने अपने जवाब में बताया कि आयोग में SIR और उसके आदेश सम्बन्धी कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है. न ही कोई आदेश जारी किया गया है. अजय राय ने कहा, तब क्या SIR भाजपा के आदेश पर हो रहा है? दूसरी तरफ संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे व्यापक पैमाने पर SIR कराया जा सके. चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के दबाव में SIR के दौरान गलत काम करने के लिए बीएलओ पर दबाव बनाया गया. जिसके चलते कई बीएलओ की मौत हो गई.