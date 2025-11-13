ETV Bharat / state

दिल्ली धमाके पर अजय राय बोले- अमित शाह को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए, श्रावस्ती में दिनेश के परिजनों से मिले

अजय राय ने सरकार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की.

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए दिनेश मिश्रा को कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि.
दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए दिनेश मिश्रा को कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 6:36 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 7:18 PM IST

श्रावस्ती : दिल्ली के लाल किले के सामने हुए धमाके को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के फ्लेयर से धमाका हुआ है. गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, पूरा देश तनाव में है, कई निर्दोष लोग मारे गए हैं. अब इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह जिम्मेदार हैं. ये सीधे तौर पर सरकार की विफलता है. अजय राय गुरुवार को श्रावस्ती पहुंचे. ब्लास्ट में मारे गए दिनेश मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की. उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे.

अजय राय ने गृह मंत्री पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)

अजय राय ने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल है. इंटेलिजेंस फेल है. आरडीएक्स बरामद हुआ, हथियार बरामद हुआ उसके बाद भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाए, किसी भी समाज या वर्ग का पकड़ा जाए. सरकार को प्रभावी तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए. देश की राजधानी में आतंकी आरडीएक्स लेकर घूमते रहे, सरकार पकड़ तक नहीं पाई.

उन्होंने कहा, सरकार इस तरह की घटना का क्या इंतजार कर रही थी? सरकार को प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए, किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए. उन्होंने घटना के लिए सीधे-सीधे सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया. कहा कि गृह मंत्री बिहार के चुनाव में चोरी बेमानी करा रहे थे. वो बिहार में चुनाव की प्लानिंग कर रहे थे और इधर दूसरी प्लानिंग हो रही थी.

उन्होंने कहा, ये केवल चुनाव के लिए गृह मंत्री बने हैं न कि गृह विभाग संभालने के लिए. इसलिये इन्हें इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए. उन्होंने मृतक दिनेश मिश्रा के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की.

