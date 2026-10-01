अजय राय बोले- मऊ में हादसा नहीं तीन लोगों की हत्या हुई, बिजली विभाग पर मुकदमा और 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 4:07 PM IST
मऊ : नगर पालिका परिषद मऊ के दोमानपुरा-इस्लामाबाद मोहल्ले में 28 सितंबर को शादी समारोह के दौरान हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.
अजय राय ने घटना को लेकर बिजली विभाग और प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद परिवारों के सामने आर्थिक और भावनात्मक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की.
यह एक्सीडेंटल मौत नहीं, हत्या है : अजय राय ने कहा, यह महज दुर्घटना नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है. उनका कहना था कि घर के ऊपर से हाईटेंशन बिजली का तार गुजर रहा था और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. यदि खुले तार आबादी वाले घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.
बिजली विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा हो : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि मामले में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. उन्होंने कहा कि तीन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है और इस मामले में जिम्मेदारी तय किए बिना पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा.
50-50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी मिले : अजय राय ने मृतकों के आश्रित परिवारों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने तथा परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होकर तत्काल राहत उपलब्ध करानी चाहिए.
ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा पर साधा निशाना : अजय राय ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ऊर्जा मंत्री अपने गृह जनपद मऊ में ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं, तो प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बिजली विभाग में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की.
स्वयं से घटना कैसे हो सकती है? ऊर्जा मंत्री के बयान घटना में विभाग सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकता था और सरकार की ओर से जो संभव होगा, मदद की जाएगी... इसका अजय राय ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि घटना “स्वयं से” हो गई. उनका तर्क था कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिजली के तार से चिपकने नहीं जाता. आबादी के ऊपर से गुजर रहे बिजली तारों और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है.
स्मार्ट मीटर और ट्रांसफॉर्मर के नाम पर वसूली : अजय राय ने आरोप लगाया कि मऊ में स्मार्ट मीटर, ट्रांसफॉर्मर बदलने और बिजली के तारों को बदलने के नाम पर गरीब बुनकरों से कथित तौर पर पैसे वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने ट्रांसफॉर्मर बदलने के नाम पर 50 हजार रुपये तक लिए जाने की शिकायत की है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बरसात के दिनों में कई स्थानों पर जलभराव के कारण बिजली का करंट उतरने का खतरा बना रहता है. उन्होंने मांग की कि ऐसे स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर को ऊंचाई पर स्थापित किया जाए और बिजली के तारों को भी सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाया जाए, ताकि लोगों और बच्चों की जान को खतरा न हो.
खुले तारों को तत्काल केबल में बदला जाए : अजय राय ने मांग की कि आबादी वाले क्षेत्रों में खुले बिजली तारों को तत्काल केबल से बदला जाए. उन्होंने बिजली के खंभों और तारों की ऊंचाई बढ़ाने तथा जहां जरूरत हो वहां नई सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग भी रखी. अजय राय ने कहा कि तीन लोगों की मौत जैसी घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने ऊर्जा मंत्री से मऊ की जनता से माफी मांगने और बिजली व्यवस्था में तत्काल सुधार कराने की मांग की.
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