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अजय राय बोले- मऊ में हादसा नहीं तीन लोगों की हत्या हुई, बिजली विभाग पर मुकदमा और 50-50 लाख रुपये मुआवजे की मांग

मऊ में अजर राय ने सरकार पर साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ : नगर पालिका परिषद मऊ के दोमानपुरा-इस्लामाबाद मोहल्ले में 28 सितंबर को शादी समारोह के दौरान हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की.

अजय राय ने घटना को लेकर बिजली विभाग और प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए. मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद परिवारों के सामने आर्थिक और भावनात्मक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की. यह एक्सीडेंटल मौत नहीं, हत्या है : अजय राय ने कहा, यह महज दुर्घटना नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है. उनका कहना था कि घर के ऊपर से हाईटेंशन बिजली का तार गुजर रहा था और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए. यदि खुले तार आबादी वाले घरों के ऊपर से गुजर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. बिजली विभाग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा हो : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि मामले में बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. उन्होंने कहा कि तीन परिवारों ने अपने लोगों को खोया है और इस मामले में जिम्मेदारी तय किए बिना पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा. 50-50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी मिले : अजय राय ने मृतकों के आश्रित परिवारों को 50-50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने तथा परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होकर तत्काल राहत उपलब्ध करानी चाहिए. ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा पर साधा निशाना : अजय राय ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पर भी निशाना साधा. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ऊर्जा मंत्री अपने गृह जनपद मऊ में ही बिजली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं, तो प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बिजली विभाग में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की.