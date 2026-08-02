ETV Bharat / state

प्रयागराज में अजय राय बोले- 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में जुटेगा छात्रों का सैलाब, प्रदेश प्रभारी ने कहा- यह चढ़ावा चोरों की सरकार

अजय राय ने कहा, पढ़े-लिखे युवाओं की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से संवाद कार्यक्रम गूंज में शिरकत करने प्रयागराज आ रहे हैं. केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को प्रयागराज पहुंचे. प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 8 अगस्त को राहुल गांधी का कार्यक्रम देश में छात्रों और युवाओं का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन साबित होने जा रहा है. राहुल गांधी का यह प्रयागराज का तीसरा प्रमुख कार्यक्रम है, जो विशेष रूप से छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर केंद्रित है. पूरे प्रदेश से नौजवान, छात्र-छात्राएं और हमारे भाई-बहन बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे. अजय राय ने कहा, कार्यक्रम वाले दिन प्रयागराज के प्रसिद्ध केपी (KP) ग्राउंड से लेकर शहर की एक-एक सड़क और गली में युवाओं की भारी मौजूदगी रहेगी. लाखों की संख्या में छात्र और नौजवान एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे. अजय राय ने कहा, वर्तमान में पढ़े-लिखे युवाओं की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं.